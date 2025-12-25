Інтерфакс-Україна
Події
08:59 25.12.2025

ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок ворожих атак на Харківщині протягом останньої доби загинув 1 чоловік, ще 14 отримали поранення, повідомляє пресслужба ДСНС України в Facebook.

"Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі...На місцях працювали підрозділи ДСНС — піротехніки, медики та офіцери-рятувальники громад", – зазначили у відомстві.

Росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. У Солоницівській громаді вранці 24 грудня внаслідок ракетного удару загинув чоловік, 13 людей дістали поранення, пожежу оперативно ліквідовано.

"Увечері в Харкові через обстріл загорівся обʼєкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина. Вночі 25 грудня удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах — без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.

 

Теги: #харківська_область #дснс #зведення #обстріли

