Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

Фото: https://t.me/synegubov/

За попередньою інформацією, одна людина постраждала внаслідок ворожого удару по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ціллю ворожих ударів ввечері, як і вранці були об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують містян теплом та водою.

"Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти. Мета зрозуміла - зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз енергетики разом з іншими фахівцями намагаються утримати критичну інфраструктуру у стані, який дозволяє продовжувати постачати у домівки харківʼян тепло, воду та електроенергію.