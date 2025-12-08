Інтерфакс-Україна
12:48 08.12.2025

Нардепка Скороход прийшла до НАБУ на допит - "Суспільне"

Підозрювана у підбурюванні до надання хабаря народна депутатка (група "За майбутнє") Анна Скороход у понеділок, 8 грудня, прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ), повідомляє "Суспільне".

"Народна депутатка Анна Скороход у понеділок, 8 грудня, прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного" в понеділок.

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Анні Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

За версією слідства, учасники злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України, запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що кваліфікується ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурювання до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

