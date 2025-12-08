Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Ганни Скороход, яку підозрюють у хабарі $250 тис., у вигляді застави 1,514 млн грн., повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"8 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави до помічника народного депутата, якого спільно з нардепом та ще однією особою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться у повідомленні САП у Телеграм-каналі у понеділок.

На підозрюваного покладено, зокрема, обов’язок носити електронний засіб контролю та здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. "НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО ", - повідомлялося на сайті НАБУ.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Скороход, він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Скороход 8 грудня була на допиті в Національному антикорупційному бюро, після чого заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати". Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться".