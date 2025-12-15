Інтерфакс-Україна
Події
02:35 15.12.2025

За нардепку Скороход внесли заставу "треті особи" - ЗМІ

2 хв читати

За народну депутатку Ганну Скороход (група "За майбутнє") внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень, повідомляє "Суспільне".

За словами адвоката, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду. Він не уточнив, хто саме, а сама Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Адвокат лише уточнив, що внесені гроші "не нардепки".

Наразі вона перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат нардепки повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Так, захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав захисник.

15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Ганні Скороход, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. "НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО ", - повідомлялося на сайті НАБУ.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Скороход, він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Скороход 8 грудня була на допиті в Національному антикорупційному бюро, після чого заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати". Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться".

Джерело: https://suspilne.media/1189108-sprava-skorohod-za-nardepku-vnesli-zastavu-advokat/

Теги: #застава #скороход

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 10.12.2025
Директор НАБУ: Нам цікаво, звідки взялися кошти у фізичних і юридичних осіб на заставу за фігурантів операції "Мідас"

Директор НАБУ: Нам цікаво, звідки взялися кошти у фізичних і юридичних осіб на заставу за фігурантів операції "Мідас"

20:43 09.12.2025
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

20:41 08.12.2025
Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

14:41 08.12.2025
Нардеп Скороход заявила, що голос в оприлюдненому відео з розслідування їй не належить – ЗМІ

Нардеп Скороход заявила, що голос в оприлюдненому відео з розслідування їй не належить – ЗМІ

12:48 08.12.2025
Нардепка Скороход прийшла до НАБУ на допит - "Суспільне"

Нардепка Скороход прийшла до НАБУ на допит - "Суспільне"

10:51 20.11.2025
За Чернишова заставу внесли адвокат Процик і жінка на прізвище Федорович - ЗМІ

За Чернишова заставу внесли адвокат Процик і жінка на прізвище Федорович - ЗМІ

20:08 19.11.2025
За ексвіцепрем’єра Чернишова внесли 51 млн грн застави

За ексвіцепрем’єра Чернишова внесли 51 млн грн застави

20:31 18.11.2025
ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн

ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн

19:03 18.11.2025
Захист вважає, що застава Чернишова в 120 млн грн в іншому провадженні є достатньою для убезпечення ризиків

Захист вважає, що застава Чернишова в 120 млн грн в іншому провадженні є достатньою для убезпечення ризиків

17:45 17.11.2025
Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість жертв теракт у Сіднеї зросла до 16 осіб, серед них 10-річна дитина - ЗМІ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА