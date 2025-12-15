За нардепку Скороход внесли заставу "треті особи" - ЗМІ

За народну депутатку Ганну Скороход (група "За майбутнє") внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень, повідомляє "Суспільне".

За словами адвоката, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду. Він не уточнив, хто саме, а сама Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Адвокат лише уточнив, що внесені гроші "не нардепки".

Наразі вона перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат нардепки повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Так, захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав захисник.

15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Ганні Скороход, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. "НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО ", - повідомлялося на сайті НАБУ.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Скороход, він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Скороход 8 грудня була на допиті в Національному антикорупційному бюро, після чого заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати". Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться".

Джерело: https://suspilne.media/1189108-sprava-skorohod-za-nardepku-vnesli-zastavu-advokat/