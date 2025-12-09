Інтерфакс-Україна
Події
20:43 09.12.2025

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Ганні Скороход, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

"ВАКС призначив Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень", - повідомляє "Суспільне".

Прокурор у справі розповів, що спільник Анни Скороход зустрівся з зацікавленою особою та вимагав передати $150 тис. Особа повідомила про готовність передати лише $50 тис. Згодом особа погодилась на аванс у $125 тис, однак співрозмовники наполягали на повній сумі у $250 тис.

Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн. Прокурор визначив, що у справі Скороход можливе переховування, оскільки йдеться про тяжкий корупційний злочин. Було зазначено також, що у 2025 році у Скороход було 4 виїзди за кордон. Крім того, депутатка має широке коло контактів, зокрема у правоохоронних органах.

Прокурор відзначив також, що інкримінована стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Адвокат Анни Скороход заявив, що нардепка свою вину не визнає. Адвокат наполягав на зверненні уваги на протоколах, у яких зафіксовані переписки нардепки та смс-повідомлення у період, коли нібито відбулась зустріч фігуранта справи з зацікавленою особою, у якої "вимагали кошти". Адвокат заявляє, що повідомлення не містять жодних згадок про санкції чи службових осіб, а також не доводять участь Скороход у передачі коштів.

Сама Анна Скороход заявила, що ніколи не брала і не вимагала грошей. За її словами, у повному відео слідства нібито немає доказів, які наводить прокурор, а підозри та запроваджених санкцій, за які їй нібито мали заплатити, немає – відео є лише нарізкою.

Вона заперечує свою роль "гаранта" у розмовах інших фігурантів справи. Також зазначає, що мала виїхати 6 грудня до США на зустріч, але обшуки НАБУ провели за день до цього.

"Це моя робота – їздити за кордон і доводити, що Україна не є корупційною країною", – заявила Скороход.

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці України (групи "За майбутнє") Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. "НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО ", - повідомлялося на сайті НАБУ.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Скороход, він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Скороход 8 грудня була на допиті в Національному антикорупційному бюро, після чого заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати". Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться".

 

Теги: #застава #суд #скороход

