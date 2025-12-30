Інтерфакс-Україна
Події
00:59 30.12.2025

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

1 хв читати

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ, заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

"Міністр закордонних справ Аніта Ананд заявила сьогодні, що вона сказала своєму українському колезі, що рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ", - сказано в соцмережі Х Ананд.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з канадським колегою.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/2005772307290284543

Теги: #розмова #канада #мзс

