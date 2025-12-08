Інтерфакс-Україна
Події
14:41 08.12.2025

Нардеп Скороход заявила, що голос в оприлюдненому відео з розслідування їй не належить – ЗМІ

2 хв читати

Підозрювана у підбурюванні до надання хабаря народна депутатка (групи "За майбутнє") Ганна Скороход після допиту в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) в понеділок заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати", повідомляє "Суспільне".

Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться", - пише йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. За версією слідства, учасники злочинної групи, очолюваної народною депутаткою, запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що кваліфікується ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурювання до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

8 грудня Скороход прийшла на допит до НАБУ.

Теги: #хабарництво #скороход #набу #допит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 08.12.2025
Нардепка Скороход прийшла до НАБУ на допит - "Суспільне"

Нардепка Скороход прийшла до НАБУ на допит - "Суспільне"

16:58 05.12.2025
Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

16:41 05.12.2025
Нардепці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру – НАБУ

Нардепці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру – НАБУ

10:05 05.12.2025
Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

17:34 01.12.2025
Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

11:57 14.10.2025
Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

16:28 18.08.2025
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

16:07 22.07.2025
СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

10:13 22.07.2025
ДБР затримало податківця з Хмельниччини на хабарі в 200 тис. грн

ДБР затримало податківця з Хмельниччини на хабарі в 200 тис. грн

ВАЖЛИВЕ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

ОСТАННЄ

Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві

Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції - Нацполіція

Зеленський: США, РФ і Україна не мають єдиної думки щодо Донбасу

Зеленський прибув до Лондона, підтвердив його радник

В Запоріжжі 7 постраждалих внаслідок удару по місту

НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

Дощі та мокрий сніг очікуються по всій Україні найближчими днями, вночі місцями невеликі морози

Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

Зеленський у понеділок проведе низку зустрічей у Лондоні та Брюсселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА