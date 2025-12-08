Нардеп Скороход заявила, що голос в оприлюдненому відео з розслідування їй не належить – ЗМІ

Підозрювана у підбурюванні до надання хабаря народна депутатка (групи "За майбутнє") Ганна Скороход після допиту в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) в понеділок заявила, що "не брала ні в кого грошей і не давала жодних вказівок їх отримати", повідомляє "Суспільне".

Вона підтвердила, що на відео, яке НАБУ оприлюднило з обшуків, справді вона, однак стверджує, що голос, який чутно на записі, нібито їй не належить. "Скороход сказала, що попросила в бюро надати їй повну версію і вважає, що у разі оприлюднення всього відео справа розвалиться", - пише йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 грудня народній депутатці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру. За версією слідства, учасники злочинної групи, очолюваної народною депутаткою, запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що кваліфікується ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурювання до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

8 грудня Скороход прийшла на допит до НАБУ.