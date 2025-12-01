Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили на одержанні хабаря за скасування арешту лісоматеріалів суддю із Закарпатської области.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Закарпатської області. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі САП в понеділок.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що суддя в період з 15 вересня 2025 по 28 листопада 2025 року "висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна". В повідомленні уточнюється, що йдеться про 20 куб. м лісоматеріалів. В САП зазначають, що суддя надавав поради щодо підготовки клопотання про скасування арешту майна та детальні інструкції, коли його подавати задля уникнення розподілу на розгляд іншому слідчому судді.

"28 листопада 2025 року суддю викрито на одержанні $1300 неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками", - інформують в антикорупційній прокуратурі.