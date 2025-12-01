Інтерфакс-Україна
Події
17:34 01.12.2025

Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

1 хв читати
Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили на одержанні хабаря за скасування арешту лісоматеріалів суддю із Закарпатської области.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Закарпатської області. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі САП в понеділок.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що суддя в період з 15 вересня 2025 по 28 листопада 2025 року "висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна". В повідомленні уточнюється, що йдеться про 20 куб. м лісоматеріалів. В САП зазначають, що суддя надавав поради щодо підготовки клопотання про скасування арешту майна та детальні інструкції, коли його подавати задля уникнення розподілу на розгляд іншому слідчому судді.

"28 листопада 2025 року суддю викрито на одержанні $1300 неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками", - інформують в антикорупційній прокуратурі.

Теги: #набукко #хабарництво #викриття #сап #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 01.12.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Литвиненка на понад 8 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Литвиненка на понад 8 млн грн

10:26 28.11.2025
НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

12:25 26.11.2025
Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

18:52 25.11.2025
БЕБ викрило підпільні тютюнові цехи та вилучило сировини й товару на 47 млн грн

БЕБ викрило підпільні тютюнові цехи та вилучило сировини й товару на 47 млн грн

18:30 25.11.2025
ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

15:41 25.11.2025
Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

15:41 24.11.2025
Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

14:25 24.11.2025
Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

13:47 21.11.2025
Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

13:29 18.11.2025
СБУ викрила завербованого РФ 18-річного студента на спробі здійснити теракт у Дніпрі

СБУ викрила завербованого РФ 18-річного студента на спробі здійснити теракт у Дніпрі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

Опозиційні нардепи знову обіцяють заблокувати трибуну Ради на пленарному засіданні - нардеп

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА