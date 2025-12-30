ВАКС затвердив угоду про визнання вини з керівником компанії у справі про збитки "Центренерго" - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні у вівторок затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та керівником приватної компанії у справі про зловживання, внаслідок яких ПАТ "Центренерго" було завдано понад 185 млн грн збитків, повідомляється в телеграм-каналі САП.

"Відповідно до умов затвердженої угоди, суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 КК України. Йому призначене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати посади на державних та комунальних підприємствах строком 3 роки, а також штрафом. Разом з тим, обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України", - йдеться в повідомленні.

При цьому в САП повідомили, що у межах угоди забезпечено реальне відшкодування завданої шкоди. Зокрема, засуджений зобов’язався відшкодувати понад 36 млн грн, відмовився від вимог за борговими зобов’язаннями перед ПАТ "Центренерго" на майже 149 млн грн, відмовився від виконання судового рішення про стягнення 112 млн грн пені, а також перерахує 2 млн грн на підтримку Збройних сил України.