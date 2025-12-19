Інтерфакс-Україна
12:38 19.12.2025

НАБУ: завершено слідство в справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство та відкрили матеріали в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини.

"У 2022–2023 роках змовники домоглися перемоги в тендері на реконструкцію водогону "потрібного" товариства. Його контролював відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника комунального підприємства, яке організувало тендер", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Бюро, "переможець" надалі закуповував трубну продукцію через фірму-прокладку та перепродавав комунальному підприємству утридорога.

"Отриману маржу виводили на рахунки інших пов’язаних фірм з метою легалізації", - уточнюється в повідомленні.

Теги: #слідство #набу

