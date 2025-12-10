Завершено слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА, якого зі спільниками підозрюють у розкраданні понад 392 млн грн

Антикорупційні органи відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників, яких підозрюють у розкраданні понад 392 млн грн на ремонті доріг, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"За даними слідства, підозрювані підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті", - йдеться у повідомленні відомства на сайті у середу.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

Повідомляється, що фігуранти безпідставно збільшити витрати на роботи до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн грн. Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

Наразі, як повідомляє пресслужба, "НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн грн."

Як повідомлялося, у вересні 2024 р. НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері у Дніпропетровській області. Тоді НАБУ повідомило про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку. Також про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину) заступнику голови Дніпропетровської ОДА; керівнику департаменту ОДА; начальнику відділу дорожнього господарства ОДА; керівнику суб’єкта господарської діяльності. Тоді мова йшла про 286 млн. грн. збитків державі.