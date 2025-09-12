Інтерфакс-Україна
Події
17:28 12.09.2025

Слідство у справі про вбивство активіста Ганула в Одесі завершено – Офіс генпрокурора

2 хв читати
Слідство у справі про вбивство активіста Ганула в Одесі завершено – Офіс генпрокурора

Обвинувальний акт стосовно військовослужбовця резерву однієї з військових частин у справі про вбивство громадського активіста в Одесі скерували до суду за процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси обвинувачений здійснив кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Того ж дня правоохоронці затримали обвинуваченого "гарячим" слідом", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Слідством встановлено, що вбивство було скоєне на замовлення невстановлених осіб, які представлялися обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах РФ.

Як повідомляє Національна поліція України, за попередньо узгодженим планом, зловмисник пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях. За інформацією Офісу генпрокурора, він отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.

Виконати замовлення до завершення відпустки не вдалося, тому він і не повернувся до місця дислокації військової частини.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також у нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України).

Як повідомлялось, в Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.

Пізніше у 28 ОМБр оприлюднили особу підозрюваного. 407 КК України).

Теги: #слідство #одеса #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 12.09.2025
Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

15:48 08.09.2025
Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

14:33 07.09.2025
Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

05:52 07.09.2025
Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

16:29 06.09.2025
Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

07:19 04.09.2025
В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

12:46 03.09.2025
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

17:52 02.09.2025
Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

11:46 01.09.2025
Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

На Ставці буде обговорюватись забезпечення армії боєприпасами та захист критичної інфраструктури – Умєров

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА