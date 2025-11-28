12:38 28.11.2025
Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, про підозру жодній особі не повідомляли, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в антикорупційних органах.
"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу Президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", - зазначив співрозмовник агентства.
Він додав, що наразі слідчі дії тривають.