Росіяни атакували 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано поранення 55-річної жінки – ОВА

55-річна жінка отримала поранення внаслідок російської атаки на Запорізький район. Загалом протягом доби російські війська завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що війська РФ здійснили 12 авіаударів по населених пунктах Юліївка, Любицьке, Різдвянка, Залізничне, Гірке, Верхня Терса, Дорожнянка.

"395 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новоолександрівку, Лисогірку, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелене, Варварівку, Солодке", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Крім того, чотири обстріли з РСЗВ було здійснено по Гуляйполю та Залізничному.

Як повідомив Федоров, 317 артилерійських ударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці та Солодкому.

"Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, автівок", - підсумував він.