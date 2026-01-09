Інтерфакс-Україна
Події
08:04 09.01.2026

Росіяни атакували 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано поранення 55-річної жінки – ОВА

1 хв читати
Росіяни атакували 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано поранення 55-річної жінки – ОВА

55-річна жінка отримала поранення внаслідок російської атаки на Запорізький район. Загалом протягом доби російські війська завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що війська РФ здійснили 12 авіаударів по населених пунктах Юліївка, Любицьке, Різдвянка, Залізничне, Гірке, Верхня Терса, Дорожнянка.

"395 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новоолександрівку, Лисогірку, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелене, Варварівку, Солодке", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Крім того, чотири обстріли з РСЗВ було здійснено по Гуляйполю та Залізничному.

Як повідомив Федоров, 317 артилерійських ударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Зеленому, Варварівці та Солодкому.

"Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, автівок", - підсумував він.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 09.01.2026
Росіяни обстріляли селище Текстильне на Херсонщині, постраждала матір та двоє дітей - МВА

Росіяни обстріляли селище Текстильне на Херсонщині, постраждала матір та двоє дітей - МВА

19:55 08.01.2026
Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

18:17 08.01.2026
"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

14:45 08.01.2026
Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

12:23 08.01.2026
Зеленський доручив Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській і Запорізькій областях

Зеленський доручив Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській і Запорізькій областях

08:49 08.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, три жертви та двоє постраждалих

Ворог атакував Херсонщину, три жертви та двоє постраждалих

08:22 08.01.2026
У Запорізькій області відновили електропостачання після ворожої атаки

У Запорізькій області відновили електропостачання після ворожої атаки

07:41 08.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 30 населених пунктів Запорізької області, п'ятеро постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 30 населених пунктів Запорізької області, п'ятеро постраждалих

23:44 07.01.2026
Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

23:37 07.01.2026
Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

ВАЖЛИВЕ

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

ОСТАННЄ

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Володимир Когут повідомив про відхід з посади т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

Наступного тижня в Раді заплановано розгляд кадрових звільнень та призначень – Железняк

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти РФ: Сенатори можуть застосувати його лише за його дозволу

Прощання з журналістом Денисом Безлюдько відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА