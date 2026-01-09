Інтерфакс-Україна
07:29 09.01.2026

Росіяни обстріляли селище Текстильне на Херсонщині, постраждала матір та двоє дітей - МВА

У селищі Текстильне на Херсонщині внаслідок обстрілу росіян постраждала 34-річна жінка та двоє її дітей — 7-річний хлопчик і 16-річна дівчина, повідомляє керівник МВА Ярослав Шанько.

"У 7-річного хлопчика - мінно-вибухова травма та уламкові поранення тулуба, шиї, голови, правого передпліччя. Дівчина 16 років дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. У 34-річної жінки - мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

 

