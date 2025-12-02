Інтерфакс-Україна
13:18 02.12.2025

НАБУ та САП завершили слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн грн

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації", - вказується у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг". Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру 16 жовтня. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.

Теги: #розслідування #набу_сап #євген_шевченко

