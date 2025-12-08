САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно голови облради та його дружини - народної депутатки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили розслідування справі стосовно голови облради та його дружини - народної депутатки за декларування недостовірних відомостей, повідомляє САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови обласної ради та його дружини – народної депутатки України IX скликання, підозрюваних у декларуванні недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України)", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні не називається ім’я фігурантів. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію.

За інформацією антикорупційної прокуратури, в межах досудового розслідування встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн грн.

"На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - зазначається в повідомленні.

В САП уточнюють, що наразі на розгляді у ВАКС перебуває позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

У 2021–2024 роках подружжя набуло у власність майна на майже 5 млн грн, серед якого два автомобілі "Audi SQ8" (2021 і 2024 років випуску) та грошові внески за договором придбання майнових прав. Проте, проаналізувавши їхні доходи й видатки, встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних джерел прибутку.