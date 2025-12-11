Інтерфакс-Україна
Події
13:35 11.12.2025

САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника закарпатського митного поста на понад 4,5 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовною заявою про визнання необґрунтованими і стягнення в дохід держави активів, оформлених на начальника митного поста Закарпатської митниці та його родичі.

"На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що упродовж 2022–2023 років відповідач набув активів на загальну суму понад 4 млн гривень", - повідомляє САП в телеграм-каналі у четвер.

Зокрема, йдеться про: автомобіль "Skoda Octavia", 2018 р.в., що оформлений на посадовця; 727 тис. гривень готівки, які він задекларував у 2023 році; квартиру в одній із новобудов міста Ужгорода та автомобіль "LEXUS RX 200T", 2016 р.в., які були придбані за цінами, нижчими за ринкові, та оформлені на близьких осіб.

Аналізом доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду в інтересах держави з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та стягнення їх вартості в дохід держави.

Зазначається, що Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову накладено арешт на один з автомобілів та квартиру, які є предметом спору.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Теги: #сап

