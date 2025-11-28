Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Європейська комісія уважно стежить за антикорупційними розслідуваннями в Україні, в тому числі за обшуками у голови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у п’ятницю.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні існують і мають можливість функціонувати. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання. Хочу наголосити, що боротьба з корупцією є ключовим фактором для вступу країни до Європейського Союзу. Вона вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу для боротьби з корупцією та дотримання верховенства права", - прокоментував він сьогоднішні обшукі НАБУ та САП.

Мерсьє додав, що "Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією".