НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака.

Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

"Деталі – згодом", - додали в повідомленні.

Раніше про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомила "Українська правда".