09:17 28.11.2025
НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака.
Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.
"Деталі – згодом", - додали в повідомленні.
Раніше про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомила "Українська правда".