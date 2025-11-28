Інтерфакс-Україна
09:17 28.11.2025

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака.

Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

"Деталі – згодом", - додали в повідомленні.

Раніше про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомила "Українська правда".

Теги: #єрмак #обшуки #сап #набу

