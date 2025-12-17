Інтерфакс-Україна
21:53 17.12.2025

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Французькі правоохоронці за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) провели у Франції обшуки в колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

"Під час проведення обшуків з'явилися підстави для його затримання згідно французького законодавства",- повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР.

Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора України в різні періоди та був нардепом від нині забороненої "Партії регіонів". Він також є генерал-лейтенантом податкової міліції та державним радником юстиції.

За інформацією Бюро, французькі правоохоронці проводили слідчі дії у Піскуна за запитом ДБР.

 

Теги: #обшуки #піскун #франція

