Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

Європейські держави готуються до залучення значних сухопутних сил для гарантій безпеки та контролю можливого припинення вогню в Україні, у рамках так званої "коаліції бажаючих" участь можуть надати, зокрема, Франція та Великобританія, які готові залучити до 15 тисяч солдатів, навіть без мандата ООН чи ЄС за запрошенням від Києва, повідомляє Die Welt опираючись на інформацію від брюссельських дипломатів.

За їхніми даними, "плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже повністю розроблені. Їх у основному підготували військові експерти британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем". Контроль припинення вогню з повітря та моря планується здійснювати країнами-сусідами України. До цього процесу може долучитися Туреччина для контролю Чорноморського регіону.

Водночас держави ЄС планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої "річниці" її повномасштабного вторгнення в Україну. Мета заходів – продовжити покарання Москви та додатково послабити російську економіку. Передбачаються обмеження на поїздки та заморожування активів для окремих осіб і організацій, нові санкції у енергетичній та банківській сферах, а також закриття лазівок для обходу попередніх обмежень.

"Багато держав ЄС давно цього домагаються, проти цього поки виступають Франція та Бельгія. Ці країни могли б закуповувати уран для своїх АЕС у Південній Африці, Австралії чи Канаді — проте за вищими цінами", – зазначають джерела видання.

