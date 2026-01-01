Інтерфакс-Україна
Події
05:54 01.01.2026

Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

2 хв читати

Європейські держави готуються до залучення значних сухопутних сил для гарантій безпеки та контролю можливого припинення вогню в Україні, у рамках так званої "коаліції бажаючих" участь можуть надати, зокрема, Франція та Великобританія, які готові залучити до 15 тисяч солдатів, навіть без мандата ООН чи ЄС за запрошенням від Києва, повідомляє Die Welt опираючись на інформацію від брюссельських дипломатів.

За їхніми даними, "плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже повністю розроблені. Їх у основному підготували військові експерти британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем". Контроль припинення вогню з повітря та моря планується здійснювати країнами-сусідами України. До цього процесу може долучитися Туреччина для контролю Чорноморського регіону.

Водночас держави ЄС планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої "річниці" її повномасштабного вторгнення в Україну. Мета заходів – продовжити покарання Москви та додатково послабити російську економіку. Передбачаються обмеження на поїздки та заморожування активів для окремих осіб і організацій, нові санкції у енергетичній та банківській сферах, а також закриття лазівок для обходу попередніх обмежень.

"Багато держав ЄС давно цього домагаються, проти цього поки виступають Франція та Бельгія. Ці країни могли б закуповувати уран для своїх АЕС у Південній Африці, Австралії чи Канаді — проте за вищими цінами", – зазначають джерела видання.

Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/article69539fb74dec1c7d241319ac/bruesseler-sanktionen-die-neuen-plaene-der-eu-gegen-russlands-kriegswirtschaft.html?

Теги: #британія #франція #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 31.12.2025
Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

22:09 30.12.2025
В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

17:01 30.12.2025
ЗС Франції почали називати українську столицю французькою Kyiv замість Kiev

ЗС Франції почали називати українську столицю французькою Kyiv замість Kiev

12:28 30.12.2025
Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

06:52 29.12.2025
Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

02:20 29.12.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих в Парижі у січні та повідомив про окрему розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих в Парижі у січні та повідомив про окрему розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

18:38 25.12.2025
Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

23:19 23.12.2025
Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

13:01 23.12.2025
Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

22:05 21.12.2025
Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА