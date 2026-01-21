Президент підписав євроінтеграційний закон про здоров’я та благополуччя тварин, обіг ветпрепаратів

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу (№ 4718-IX) від 16 грудня 2025 року, повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Закон є важливим етапом євроінтеграції та створює правові підстави для комплексного впровадження європейських підходів у сфері здоров’я та благополуччя тварин та обігу ветеринарних лікарських засобів", - зауважили в парламенті.

Законом передбачено удосконалення механізмів фінансування ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на профілактику захворювань та збереження здоров’я тварин; посилення державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) за виробництвом, реєстрацією, обігом та застосуванням ветеринарних лікарських засобів; приведення процедур ліцензування ветеринарної практики та діяльності з виробництва, оптової і роздрібної реалізації ветеринарних препаратів у відповідність до законодавства про ліцензування.

Крім того, в Україні будуть запроваджені європейські стандарти благополуччя тварин, що охоплюють умови утримання, транспортування та забою сільгосптварин.

Відтак основні положеннями закону в Україні впроваджуються спільні з країнами-членами ЄС правила щодо ветеринарних лікарських засобів (включаючи цифрову реєстрацію та фармаконагляд), кормів і кормових добавок, благополуччя і здоров’я тварин, а також запобігання поширенню хвороб (зміцнення епізоотичної ситуації) тощо.