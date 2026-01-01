Через ворожий авіаудар по екопарку під Харковом поранено хижаків, вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях

Фото: https://t.me/AlexsAlexs_G/

Внаслідок авіаудару, який російські окупанти завдали по "Фельдман Екопарку" 1 січня, серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, зокрема ті, що були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань.

"Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні на сторінці екопарку в Facebook.

Як повідомлялося, ЗС РФ вдарили по екопарку УМПБ-5. Волонтерка, що працювала у пташнику, була шпиталізована з вибуховими травмами.