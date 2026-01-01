Інтерфакс-Україна
Події
17:54 01.01.2026

Через ворожий авіаудар по екопарку під Харковом поранено хижаків, вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях

1 хв читати
Через ворожий авіаудар по екопарку під Харковом поранено хижаків, вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях
Фото: https://t.me/AlexsAlexs_G/

Внаслідок авіаудару, який російські окупанти завдали по "Фельдман Екопарку" 1 січня, серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, зокрема ті, що були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань.

"Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні на сторінці екопарку в Facebook.

Як повідомлялося, ЗС РФ вдарили по екопарку УМПБ-5. Волонтерка, що працювала у пташнику, була шпиталізована з вибуховими травмами.

Теги: #авіаудар #фельдман #тварини #екопарк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 01.01.2026
Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

16:24 28.12.2025
Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є загиблий, троє поранених

Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є загиблий, троє поранених

19:59 26.12.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

15:30 21.11.2025
MOYO та БФ "ГАВКІТ" запустили спільний соціальний проєкт на підтримку тварин у прифронтових зонах

MOYO та БФ "ГАВКІТ" запустили спільний соціальний проєкт на підтримку тварин у прифронтових зонах

10:16 17.11.2025
Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

09:08 08.11.2025
Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

12:26 05.11.2025
УЧХ та  Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів

УЧХ та  Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів

15:50 08.10.2025
"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

15:40 18.09.2025
Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи - фон дер Ляєн

Загинув чоловік, травмувалися ще троє цивільних у Херсонській області через атаки ворога

Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

ВАКС визначив заставу підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди нардепам - від 16,6 млн грн до 40 млн грн

В Анкарі Умєров зустрівся з міністром закордонних справ, говорили про безпекову ситуацію та гуманітарний трек

У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА