14:50 01.01.2026

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами
Голова Малоданилівської громади Харківської області Олександр Гололобов спростував відомості щодо втечі тигрів і левів з екопарку внаслідок російського авіаудару.

"У соціальних мережах почала поширюватися недостовірна інформація про нібито втечу тигрів та левів з екопарку. Це не відповідає дійсності... Наголошую: жодної загрози для мешканців селища Лісне та району П’ятихатки міста Харкова з боку тварин немає. Ситуація перебуває під контролем", - написав Гололобов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що постраждали виключно вольєри з птахами.

За повідомленням Суспільне Харків, внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом зазнала поранень волонтерка, повністю зруйнований "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені.

"Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до "швидкої" та вже поїхала. Зруйнований повністю "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин", — розповів Суспільному розповів засновник закладу та народний депутат Олександр Фельдман.

"Поки не можемо сказати. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вол’єрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі", — додав Фельдман.

Теги: #авіаудар #фельдман #екопарк

