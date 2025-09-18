Інтерфакс-Україна
Події
15:40 18.09.2025

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

П’ятеро мирних мешканців міста Костянтинівка Донецької області загинули внаслідок російської авіаційної атаки в четвер вранці, повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

“18 вересня 2025 року о 09:55 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував “ФАБ-250” із модулем УМПК. Під ударом ворожої армії опинилась житлова забудова. П’ятеро містян віком від 62 до 74 років зазнали смертельних травм. Троє чоловіків та двоє жінок під час обстрілу знаходились на вулиці”, – повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

В зоні ураження пошкоджено чотири фасади багатоквартирних будинків.

⁠За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #авіаудар #жертви #костянтинівка

