Інтерфакс-Україна
Події
13:54 04.08.2025

Дві людини загинули внаслідок авіаудару по Гуляйпільській громаді

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Подружжя загинуло внаслідок ворожої атаки по території Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки. Загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік", - написав Федоров в Телеграм, не уточнивши населений пункт, де сталася трагедія.

Про постраждалих та масштаби руйнувань не повідомляється.

З півдня територія Гуляйпільської громади виходить на лінію фронту.

 

Теги: #авіаудар #запорізька

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