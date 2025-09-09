Інтерфакс-Україна
12:29 09.09.2025

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли удар авіаційною бомбою по селищу Ярова в Донецькій області, за попередньою інформацією загинуло більше 20 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацію, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що такі російській удари точно не мають залишитись без належної реакції світу.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним", - зауважив він.

Зеленський підкреслив необхідність реакції США, Європи, G20.

"Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - додав він.

