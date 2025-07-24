Інтерфакс-Україна
Події
21:11 24.07.2025

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро - діти

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро - діти
Фото: ДСНС Харківщини

Станом на 20:39 рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, спричинених ворожими авіаударами по центру Харкова.

"До ліквідації наслідків терористичної атаки залучались 116 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, комунальники та волонтери", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загальна кількість постраждалих внаслідок авіаударів зросла до 44. Семеро з них - діти.

Теги: #харків #постраждалі #авіаудар

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