Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

Фото: ДСНС Харківщини

Станом на ранок суботи кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Коротичу (Харківська обл.) зросла до 10 людей.

"Усі (постраждалі - ІФ-У) госпіталізовані", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок авіаудару зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.

Рятувальники загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.