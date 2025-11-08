09:08 08.11.2025
Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС
Фото: ДСНС Харківщини
Станом на ранок суботи кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Коротичу (Харківська обл.) зросла до 10 людей.
"Усі (постраждалі - ІФ-У) госпіталізовані", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Внаслідок авіаудару зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.
Рятувальники загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.