Інтерфакс-Україна
Події
09:08 08.11.2025

Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС

1 хв читати
Десятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова - ДСНС
Фото: ДСНС Харківщини

Станом на ранок суботи кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Коротичу (Харківська обл.) зросла до 10 людей.

"Усі (постраждалі - ІФ-У) госпіталізовані", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок авіаудару зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.

Рятувальники загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.

Теги: #харківська_область #авіаудар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 07.11.2025
Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

14:50 07.11.2025
У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

08:18 07.11.2025
Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

09:04 06.11.2025
Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

21:02 05.11.2025
Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

20:43 05.11.2025
У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

14:01 03.11.2025
У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

17:02 02.11.2025
У передмісті Харкова постраждала людина через ворожий авіаудар

У передмісті Харкова постраждала людина через ворожий авіаудар

15:51 02.11.2025
Кількість постраждалих у Підлимані Харківської області зросла до трьох, одна з них в особливо тяжкому стані

Кількість постраждалих у Підлимані Харківської області зросла до трьох, одна з них в особливо тяжкому стані

ВАЖЛИВЕ

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

ОСТАННЄ

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

У Харкові перебої з водопостачанням, у місті діє 101 пункт незламності - мер

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Кременчук знеструмлений внаслідок нічної атаки ворога по енергооб'єктах - мер

Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням

Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА