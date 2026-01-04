Інтерфакс-Україна
Події
17:16 04.01.2026

Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції о співробітництві у навчанні та застосуванні сучасних технологій

Фото: https://t.me/Pivnenko_NGU

Національна гвардія України посилить співробітництво із французькою Жандармерією у сфері навчання, обміну досвідом та застосування сучасних технологій, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"Посилюємо партнерство з Жандармерією Франції. Під час зустрічі з генеральним директором Національної Жандармерії Франції генералом Юбером Бонно обговорили співробітництво у сфері навчання, обміну досвідом та застосування сучасних технологій", - написав він у Телеграмі.

Півненко зазначив, що французькі колеги відзначили мужність і професіоналізм військовослужбовців НГУ та підтвердили готовність до подальшої спільної роботи.

Теги: #півненко #нацгвардія #франція

