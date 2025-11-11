Інтерфакс-Україна
Події
14:26 11.11.2025

На Вінниччині судитимуть членів ОЗГ за закупівлю армійських ліжок зі збитками у 2,7 млн грн – Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

У Вінницькій області посадовці регіонального підрозділу Сил логістики ЗСУ закупили, а підрядники поставили 1 400 ліжок для казарм за завищеною вартістю, що нанесло збитків у 2,7 млн грн, повідомляє у вівторок Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, службові особи підрозділу – начальник, уповноважена особа з публічних закупівель, головний бухгалтер та інженер – причетні до закупівлі армійських двоярусних ліжок у підконтрольних постачальників за штучно завищеною ціною.

"Начальник координував дії спільників і підписував документи, решта – забезпечували фіктивний моніторинг цін через підконтрольні структури, готували підроблену технічну й фінансову документації та відповідали за відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Один із фігурантів навіть зареєстрував підприємство-постачальника ліжок та виконував роль його формального керівника", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Відповідно до укладеного між сторонами прямого договору, постачання необхідних 1 400 армійських ліжок обійшлася бюджету у майже 8 млн грн. За результатами проведених експертиз ліжка не відповідали встановленим технічним умовам, а ринкова вартість кожного ліжка завищена майже на 2 тис грн. Загальна вартість завданих державному бюджету збитків складає понад 2,7 млн грн.

У квітні оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ провели обшуки за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів. Тоді сімом членам злочинної групи – службові особи регіонального підрозділу Сил логістики ЗСУ, а також директорам двох підконтрольних комерційних структур оголосили підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи скеровано до суду. Їхні дії залежно від ролі та участі у "схемі" кваліфіковані за ч. 2, 3 та 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також на майно обвинувачених вартістю понад 6,8 млн грн накладено арешт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися у співпраці з УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

