Серед постраждалих у Києві двоє дітей – поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv

За даними поліції, серед постраждалих у Києві через ворожу атаку двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.

"Унаслідок нічної атаки на столицю щонайменше десять людей травмовано, серед них двоє дітей: поліція фіксує наслідки удару", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі.

Зазначається, що в ніч на 27 грудня столиця зазнала комбінованого удару ворога. У результаті атаки зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах міста. Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про травмування щонайменше десятьох людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та лікарі. Правоохоронці надають допомогу постраждалим і документують наслідки чергової атаки на місто. Повітряна тривога продовжується, за даними монітор-каналів в сторону Києва рухається ще група безпілотників.