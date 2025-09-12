Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України ІХ скликання у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) завершено за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Ім'я нардепа, його партійна та фракційна належність не уточнюються, але обставини справи вказують, що йдеться про Євгена Шевченка.

"У 2021 році народний обранець, використовуючи свої зв’язки з політичним керівництвом Республіки Білорусь, організував укладення договору на постачання мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Діючи у змові з невстановленими особами, він надав компаніям-постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці погодити перевезення через невідповідність вагонів-цистерн. Підозрюваний запропонував вирішити проблему та вимагав укласти договір про надання правової допомоги з конкретним фізичною особою-підприємцем — його сином", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

З грудня 2021-го по лютий 2022 року на рахунок цього ФОПу було перераховано 14,5 млн грн за нібито юридичні послуги, які фактично не надавалися. "Таким чином, народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Стороні захисту надано матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Шевченко з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. Після 24 лютого 2022 року він масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед окупантами і намагався дискредитувати Сили оборони, на підставі чого йому повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У липні нардеп отримав нову підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.