В Україні 405 тис. га лісів потребують розмінування, у 2026 році на Київщині очистять 45 га

В Україні від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося розмінувати 47,8 тис. га лісового фонду ДП "Ліси України", проте ще понад 405 тис. га лісового фонду потребують розмінування, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

"Ліси України" уточнили, що величезну частину цих робіт виконано силами саперних підрозділів ДСНС, МВС і військових. Ще кілька десятків гектарів розмінували комерційним способом.

Держпідприємство зауважило, що 2026 року в Київській області планують розмінувати 45 га лісу. Сертифікований оператор гуманітарного розмінування очистить 33 га лісу, який прилягає до житлового масиву міста Ірпінь в Макарівському надлісництві та ділянку 13 га вздовж автомобільної дороги біля села Феневичі в Іванківському надлісництві.

"Ця робота - результат співпраці ДП "Ліси України" та Центру гуманітарного розмінування, яка розпочалася ще навесні минулого року. Завдяки ініціативі Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) та за підтримки уряду, на очищення лісів від вибухонебезпечних предметів спрямували кошти фандрейзингової платформи United24", - розповіли в організації.

ДП "Ліси України" разом із ЦГР визначили лісові ділянки, які потрібно очистити в першу чергу - біля населених пунктів, рекреаційних зон та автомобільних доріг - там, де ризик для людей найбільший. United24 зібрало необхідні кошти, ЦГР оголосив тендер про надання послуг із розмінування (гуманітарного розмінування) земель лісового фонду, переможцем якого стало ТОВ "Українське агентство розмінування".

Очищення забруднених вибухонебезпечними предметами лісових ділянок буде проведено у декілька етапів протягом року. Воно складатиметься з нетехнічного і технічного обстежень, розмінування і знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Наразі гуманітарне розмінування залишається основним шляхом очищення лісів від вибухонебезпечних предметів. (…) Співпраця з Центром гуманітарного розмінування допоможе робити це швидше, системніше і безпечніше для людей", - резюмували "Ліси України".