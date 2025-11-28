Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Кабінет міністрів України оновив операційний план на 2025-2027 роки реалізації державної стратегії управління лісами до 2035 року, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління. Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.