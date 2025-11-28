Інтерфакс-Україна
Події
18:31 28.11.2025

Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

1 хв читати
Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Кабінет міністрів України оновив операційний план на 2025-2027 роки реалізації державної стратегії управління лісами до 2035 року, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління. Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

Теги: #ліси #управління

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 05.11.2025
Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

13:47 17.09.2025
Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

20:22 01.09.2025
АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

10:47 29.08.2025
У Києві відбудеться бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та деталі заходу

У Києві відбудеться бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та деталі заходу

18:53 31.07.2025
Ощадбанк поки візьме на себе управління "Гулівером" і готуватиме об'єкт до потенційно можливої реалізації

Ощадбанк поки візьме на себе управління "Гулівером" і готуватиме об'єкт до потенційно можливої реалізації

18:51 28.07.2025
АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

18:05 28.07.2025
Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку приймає управління БФК Gulliver, "Три О" відкритий до діалогу

Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку приймає управління БФК Gulliver, "Три О" відкритий до діалогу

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

14:40 29.05.2025
GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

13:11 05.05.2025
UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Кабмін призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

Милованов: Юлія Свириденко може очолити Офіс президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА