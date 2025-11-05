Інтерфакс-Україна
Економіка
09:42 05.11.2025

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

2 хв читати
Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

Перше дистанційне зондування українських лісів за допомогою лідарів – лідарне сканування – може розпочатися вже наступного року у разі успішного проведення закупівлі відповідної послуги, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

"Дай Бог, щоб це сталося у наступному році. План такий… – Я дуже сподіваюся, що у нас процес закупівлі відбудеться протягом зими 25-26 року", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Смаль наголосив, що лідарне сканування лісів за допомогою безпілотних літальних апаратів із навісним обладнанням лідару, що формує 3D-проекцію, є першим етапом цифрового ланцюгу прослідковуваності деревини, який впроваджує Держлісагентство, бо цей процес дасть інформацію, скільки кубічних метрів деревини знаходиться на конкретній ділянці.

"Лідарне сканування, окрім точнішої технології, ще й виключає момент маніпуляції і недобросовісного підходу працівника галузі", – пояснив голова агентства.

За його словами, за досвідом європейських колег, коли починається таке сканування, то в переважній більшості випадків мова йде про виявлення більшого запасу деревини на ділянці аніж вважалося до того.

"Як правило, мінімальний поріг – це 5%. Це в країнах, де вони були просто впевнені, що пораховано все. Думаю, що у випадку України ми можемо сміливо говорити про 10% збільшення. Якщо у нас 15 мільйонів річної заготівлі, то це плюс 1,5 мільйона кубів. А помноживши навіть на скромну ціну 50 євро – це 75 мільйонів", – зазначив Смаль.

Він уточнив, що в середньому в Європі сканування одного гектара, коли все відкалібровано, налаштовано та запущено, коштує 7 євро, тобто ефективність вкладених коштів складає десятки разів.

"Інша справа, що не можна літати під час війни. Тому ми підписали з МВС меморандум, що вони готові надати нам безпілотні апарати, поки що на Західній Україні. І чекаємо зараз закупівлю послуги", – описав поточний стан голова агентства.

За його словами, мова йде про пошук якогось досвідченого світового контрагенту, який би зайшов до України і надав послуги із сканування, розшифровки цих даних та навчання українського персоналу, який би далі зміг ці роботи проводити самостійно.

Смаль зауважив, що у Європі часто лідарне сканування відбувається у консорціумі з військовими, бо це дає інформацію про ландшафт, можливість створити 3D-карти, ефективно прокласти лісові дороги.

Він додав, що рекомендований інтервал для повторного сканування — кожні 3–4 роки, що дозволяє точно визначити обсяг приросту деревини.

"Це надзвичайно важлива інформація, адже вона показує продуктивність лісу, ефективність обраних методів господарювання та дозволяє будувати математичні моделі розвитку насаджень. Уже існують рішення, які дають змогу аналізувати різні підходи до лісового господарювання й моделювати, як вони впливатимуть на розвиток лісу", – пояснив голова Держлісагентства.

Теги: #лідар_сканування #віктор_смаль #ліси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 14.10.2025
В 2027р відмовляємося в гірських лісах Карпат від суцільних рубок – це революція – голова Держлісагентства Смаль

В 2027р відмовляємося в гірських лісах Карпат від суцільних рубок – це революція – голова Держлісагентства Смаль

13:49 14.10.2025
Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

12:04 14.10.2025
Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

13:47 17.09.2025
Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

18:20 03.09.2025
Лісова декомунізація. Як ми створюємо національний природний парк, "репресований" майже століття тому

Лісова декомунізація. Як ми створюємо національний природний парк, "репресований" майже століття тому

20:20 10.06.2025
Ліс по-європейськи. Україна отримала найвищу оцінку для експорту деревини в ЄС: що це дасть галузі та бізнесу

Ліс по-європейськи. Україна отримала найвищу оцінку для експорту деревини в ЄС: що це дасть галузі та бізнесу

14:40 29.05.2025
GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

13:11 05.05.2025
UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

11:35 28.03.2025
"Лісову мафію" викрито на Волині

"Лісову мафію" викрито на Волині

17:59 21.10.2024
Сектор лісової біомаси в Україні  розвиватиметься лише за умови заліснення та відновлення лісів - WWF-Україна

Сектор лісової біомаси в Україні  розвиватиметься лише за умови заліснення та відновлення лісів - WWF-Україна

ВАЖЛИВЕ

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

ОСТАННЄ

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Економіка України продемонструвала значну стійкість, але з'явилися ознаки уповільнення - Пакет розширення

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко

Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Питання платіжного балансу має розглядатися з базовим припущенням достатнього міжнародного фінансування – Пишний

Оцінки ділової активності бізнесу у жовтні трохи погіршилися, але залишилися в позитивній зоні – НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА