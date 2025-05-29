GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

Весною GORO Mountain Resort у партнерстві з ОКСЛГП «Галсільліс» реалізував перший етап програми відновлення лісів та природної спадщини гір у Львівських Карпатах. У межах лісокультурної кампанії на території Волосянківського лісництва було висаджено 2000 хвойних саджанців.

На площі 2,5 га з’явились 500 модрин європейських, 500 дуґласій зелених та 1000 ялиць, які зміцнять ґрунти і сприятимуть відновленню екосистеми регіону. Вони зростатимуть паралельно з розвитком всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort: уже через 4–5 років дерева сягнуть 2–3 метрів у висоту — саме на цей період заплановане відкриття першої готельної інфраструктури курорту.

Це перший крок масштабної програми сталого розвитку GORO, яку курорт реалізує зокрема й за межами зони своєї прямої відповідальності. Таким чином компанія прагне діяти на благо Львівського регіону загалом та громад, які проживають поруч з курортом зокрема. Команда GORO спільно з «Галсільлісом» вже розпочала ідентифікацію наступних локацій для продовження лісовідновлення.

У першому етапі висадки дерев взяли участь працівники GORO, зокрема й генеральний директор групи компаній ОККО та співзасновник курорту Василь Даниляк, а також CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

«Ми свідомо обрали ділянку для висадки поза межами території майбутнього курорту GORO. Адже розвиток регіону ми бачимо цілісно: відповідальний бізнес має брати участь у покращенні середовища, з яким він взаємодіє. Природа довкола GORO має зберігатися й розвиватися у своєму темпі — це стане спільною цінністю для гостей курорту й місцевих мешканців», — підкреслив Василь Даниляк.

Протягом найближчих 4–5 років саджанці досягнуть висоти 2–3 метрів, сформують потужну кореневу систему, що сприятиме зміцненню ґрунтів і відновленню природного балансу. Висадка лісу — не лише внесок у екосистему, а й спосіб адаптації гірського середовища до змін клімату та збереження природної спадщини.

«Партнерство з GORO демонструє, як приватна ініціатива може інтегруватися в довгострокову екологічну стратегію. Це не просто висадка дерев, а приклад синергії громади, бізнесу та природи. Ми раді, що GORO вийшов за межі власної території: це вияв справжньої відповідальності перед регіоном і його екологією», — зазначив Іван Підгородецький, керівник ОКСЛГП «Галсільліс».

Природне оточення є цінною частиною концепції GORO Mountain Resort — курорт задуманий як приклад гармонійного співіснування сучасної рекреаційної інфраструктури та природного середовища. Щорічна висадка дерев стане для компанії сталою практикою, яка символізує турботу про майбутнє, повагу до природи та готовність інвестувати у довготривалий позитивний вплив на довкілля.

«Ми хочемо, щоб і гості, і мешканці регіону завжди бачили довкола себе заліснені, яскраво зелені, доглянуті гори. Для нас це не просто важлива ініціатива — це частина нашої соціальної місії. Висадка дерев стане щорічною традицією GORO. Ми хочемо залишити не лише курорт, а й екологічну спадщину для наступних поколінь», — розповів CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

Про GORO Mountain Resort

ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Його загальна площа становить майже 1200 га. На цій території протягом 15 років, окрім 25 готелів на 5150 номерів, планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

Будівництво першої черги GORO на 127 га стартувало біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько Львівської області. Перший готельний комплекс гірського курорту включає три дизайнерські готелі на 415 номерів, з яких 13 000 кв. м відведено під комерційну та розважальну інфраструктуру. Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором, що забезпечує гармонійний розвиток та цілісну концепцію всесезонного рекреаційного проєкту. Міжнародний формат курорту забезпечили австрійські експерти PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).