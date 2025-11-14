Інтерфакс-Україна
Події
12:12 14.11.2025

Кабмін затвердив перелік устаткування, яке "Славскі" зможе ввезти без мита для реалізації GORO Mountain Resort

2 хв читати
Кабмін затвердив перелік устаткування, яке "Славскі" зможе ввезти без мита для реалізації GORO Mountain Resort
Фото: https://me.gov.ua

Кабінет міністрів України у четвер затвердив перелік та обсяги обладнання та комплектуючих, які ТОВ "Славскі" (Львів) зможе ввезти в Україну для реалізації інвестиційного проєкту, це устаткування буде звільнено від сплати ввізного мита, повідомляє пресслужба Кабміну.

Така пільга є одним із елементів державної підтримки інвесторів, що реалізують проєкти зі значними інвестиціями.

"Механізм державної підтримки інвесторів працює на практиці. Звільнення від ввізного мита на обладнання для проєкту ТОВ "Славскі" — це черговий приклад того, як держава створює реальні стимули для бізнесу вкладати в Україну. Такі ініціативи допомагають запускати сучасні виробництва, підвищують конкурентоспроможність економіки та зміцнюють довіру інвесторів", — цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва.

Державна підтримка проєктів зі значними інвестиціями - це один із ключових інструментів політики "Зроблено в Україні". Підприємства, які інвестують від EUR12 млн, можуть отримати від держави компенсацію до 30% капітальних інвестицій — зокрема, на підключення до інженерних мереж, будівництво підстанцій, ліній електропередач та інших об’єктів інфраструктури. Державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями також передбачає звільнення від податку на прибуток впродовж п'яти років після запуску проєкту.

Як повідомлялось, 12 червня 2025 року у Львові було підписано два спеціальні інвестиційні договори між Кабінетом міністрів України, Славською селищною радою та ТОВ "Славскі" і ТОВ "Рожанка Парк", які реалізують лижну та рекреаційну інфраструктуру проєкту GORO Mountain Resort. 

GORO Mountain Resort бере на себе зобов’язання інвестувати щонайменше 4,9 млрд грн, згідно з погодженим з державою графіком. Компанія створить робочі місця із заробітною платою, що перевищує середню по Львівській області більш ніж на 40% за мінімальної вимоги за договором +15%. Очікується, що після реалізації проєкту курорту в туристичний та рекреаційний сектор регіону буде прямо чи опосередковано залучено до 25 тис. працівників.

Загальна площа проєкту GORO Mountain Resort становить майже 1200 га. Його реалізація стартувала у жовтні 2024 року. На території гірського курорту планують побудувати лижні траси з системами штучного засніження, сучасні гондольні та крісельні канатні дороги, а також Welcome- та Mountain-центри. Загальна площа першої черги — 127 га. Курорт зможе приймати до 5 тис. лижників одночасно та понад 500 тис. відвідувачів щороку.

Теги: #кабмін #славскі #goro_mountain_resort

