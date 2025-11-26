Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:04 26.11.2025

Міндовкілля видавало незаконні ліміти на промислову заготівлю у заповідниках та нацпарках


Міндовкілля видавало незаконні ліміти на промислову заготівлю у заповідниках та нацпарках

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою проти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. 
На сторінці в соцмережах КЕКЦ зазначає, що відомство незаконно видавало ліміти на промислову заготівлю ягід, грибів, очерету та лікарських рослин у національних природних парках та Дунайському біосферному заповіднику, що прямо суперечить Закону України "Про природно-заповідний фонд".
За твердженням КЕКЦ, такі дії призвели до систематичного завдання шкоди природним комплексам, зокрема до різкого зменшення кормової бази бурого ведмедя, чисельність якого в Карпатах становить близько трьохсот особин, влітку ці тварини харчуються ягодами, проте саме вони збираються у промислових масштабах у парках, що мають охороняти вид та його середовище існування. Аналогічна ситуація стосується рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України - глушця, тетерука та рябчика, для яких ягоди є основним кормом.
У Дунайському біосферному заповіднику та інших парках промислове косіння очерету знищує місця гніздування та зимівлі перелітних птахів, а також негативно впливає на види, занесені до Червоної книги, серед яких каравайка, колпіца, чернь білоока, малий баклан та жовта чапля.
КЕКЦ наголошує, що під прикриттям так званих "лімітів" створено корупційну схему з використання природних ресурсів, яка завдала значної екологічної шкоди та сприяла збагаченню окремих посадових осіб. У зв’язку з цим організація просить прокуратуру відкрити кримінальне провадження, перевірити наведені факти та притягнути винних до відповідальності.

 

Теги: #міндовкілля #карпати #генпрокуратура #кекц #червона_книга

