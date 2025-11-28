Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

27–28 листопада 2025 року, Київ — проєкт RECOVERY, заснований Віктором та Оленою Пінчуками, провів ІІІ щорічну конференцію "RECOVER TOGETHER. Реабілітація воїнів — безпека країни". У події взяли участь понад 350 представників зі 100 медичних установ.

Програма RECOVER TOGETHER об’єднала понад 100 спікерів з України та з-за кордону, зокрема з Ізраїлю й Великої Британії: практичні доповіді, кейси та дискусії про те, як побудувати системну, масштабну й доступну реабілітацію для військових і ветеранів. Центральною темою стало розуміння того, що реабілітація — це не "після війни", а частина безпеки й обороноздатності держави вже сьогодні.

Відкриваючи конференцію, бізнесмен і філантроп, засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук наголосив, що реабілітація воїнів є складовою безпеки країни, і окреслив три ключові напрями:

"По-перше. У цій війні унікальну участь беруть саме наші Герої на фронті. Тільки вони ризикують своїм життям, віддають життя або велику частину свого здоров’я. Коли вони повернуться, потрібно, щоб вони побачили: ставлення до них змінилося, воно унікальне. Що країна, суспільство, держава — усі розуміють, що вони зробили. Якщо вони отримають це відчуття — це важливо. Якщо ні — буде нереальна соціально-економічна проблема в країні.

По-друге. Наші Герої виборюють нашу незалежність там, на фронті. Якщо щось трапляється з їхнім здоров’ям, повертаючись, вони повинні знати: “Якщо щось трапиться — про мене будуть турбуватися на найвищому рівні”. Потрібно, щоб вони знали, що їх тут може чекати — які центри, які лікарі.

По-третє. На фронті не вистачає не просто людей, а фахівців — тих, хто з досвідом і вмотивовані. 70—75% пацієнтів у наших центрах є діючими військовими, і більшість будуть повертатися на фронт. Це прямий вклад у національну безпеку".

На конференції RECOVER TOGETHER обговорили найактуальніші теми сучасної військової реабілітації. Упродовж двох днів секції були присвячені роботі з бойовою травмою, інфекційному контролю, нейрохірургічним втручанням, роботі з опіками, ЧМТ, травмами спинного мозку, порушеннями зору, розладами сну, різними видами болю й ампутаціями, а також професійним стандартам роботи реабілітаційних фахівців та проблемам освіти.

Погляд на реабілітацію висловили військові, виступивши на панелі "Досвід, що змінює країну: як історії відновлення формують наше завтра", яку модерував Тарас Тополя — фронтмен гурту "Антитіла" та боєць 130 батальйону ТрО. У дискусії взяли участь: Руслан Єрьоменко — інструктор ЦСН НГУ "Омега"; Олександр Кузьменко — сержант 12 бригади "Азов", захисник Маріуполя; Олександра Лисицька (Аляска) — офіцерка підрозділу БпЛА "Крила Омеги"; Дмитро Полов’ян — ветеран та інструктор центру RECOVERY.