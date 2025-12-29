Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені на 100%, гарантії безпеки між США, Україною та Європою майже узгоджені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, яка включає – і це наше велике досягнення – 20-пунктний мирний план, узгоджений на 90 відсотків, гарантії безпеки США-Україна, узгоджені на 100 відсотків, гарантії безпеки США-Європа-Україна, майже узгоджені, військовий аспект - узгоджений на 100 відсотків, план процвітання зараз доопрацьовується", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Також лідери обговорили послідовність наступних дій і погодилися, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру. За словами Зеленського, команди Україна та США продовжать працювати над усіма аспектами.