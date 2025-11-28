Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – листопад 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

У другій половині листопада на міжнародному валютному ринку посилились очікування стосовно майбутнього зниження ставки ФРС на засіданні Комітету ФРС 9-10 грудня. До того ж наприкінці місяця віцеголова ФРС, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільямс зробив заяву, що ФРС може знизити ставку «найближчим часом», не ставлячи під загрозу свою ціль щодо інфляції.

Головна увага інвесторів зараз – на майбутньому рішенні Комітету ФРС щодо рівня ключової ставки. Очікується, що на грудневому засіданні буде ухвалене рішення знизити ставку на 25 базисних пунктів. На це, зокрема, вплинуть і нові статистичні дані США, що показали скорочення заявок на отримання державної допомоги по безробіттю. Проте посилити позиції американської валюти нові дані не змогли, до того ж проти долара грає очікування на рішення щодо призначення нового голови ФРС, який буде проводити пом'якшену політику. Наразі у ЗМІ надають інформацію, що головним кандидатом на пост є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який раніше заявив, що процентні ставки повинні бути нижчими, ніж вони є за нинішнього голови ФРС Джерома Пауелла.

Нічого непередбачуваного листопад 2025 року долару не приніс: впродовж місяця були незначні коливання, в середині місяця було максимальне послаблення курсу американської валюти до 1,1648, наприкінці листопада ринок досяг певної рівноваги, а курс сягнув позначки 1,1584, тобто фактично повернувся на свій показник 31 жовтня.

Важливо зауважити, що ситуація з очікуваним зниженням ставки впливає і на інші ринки, наприклад золото наприкінці листопада торгується на рівні 4186 дол. за унцію і за січень – листопад цього року рівень зростання котирувань перевищив 53%. Перспектива чергового етапу пом’якшення монетарної політики у США підігріває попит на цінні метали. Тарифна політика США в листопаді мала найнижчий вплив на поведінку долара, адже триває торговельне перемир’я між США та КНР.

Тим часом на євровалюту найближчим часом очікує стабільність і деяке укріплення стосовно долара на тлі найближчого засідання Комітету ФРС і ймовірного рішення щодо наступного етапу пом’якшення. Зниження ключової ставки зазвичай дещо послаблює долар, тобто впливає на укріплення євро. Проте в Євросоюзі пильно слідкують за ситуацією в банківському секторі: нещодавно Європейський центральний банк закликав кредиторів зберегти буфери ліквідності долара, що підкреслює побоювання щодо фінансової стабільності, які можуть негативно вплинути на настрої стосовно ризику. Однак економіка єврозони зараз показує непогане зростання, зокрема завдяки стійкому розвитку сфери послуг, тож у Європі панує обережний оптимізм щодо уникнення ризиків, здатних обвалити стабільність євровалюти.

Внутрішній український контекст

Протягом листопада на валютному ринку України переважав девальваційний тренд, і якщо на початку листопада офіційний курс НБУ був на позначці 41,89 гривень за долар, то наприкінці останнього тижня місяця – вже 42,30 грн за дол. Курс не змінювався ривками, зберігалася певна плавність девальваційних коливань, а Нацбанк був присутнім на міжбанківському ринку з пропозицією іноземної валюти. Проте рівень інтервенцій суттєво не зростав порівняно з минулим місяцем: за період 3–21 листопада НБУ продав на ринку 1,925 млрд дол. (для порівняння – за останні три тижні жовтня обсяг інтервенцій становив 1,935 млрд доларів). Отже, фактично обсяг жовтневих та у підсумку листопадових продажів валюти з боку НБУ має бути майже на однаковому рівні (минулого місяця обсяг інтервенцій НБУ становив близько 3 млрд дол.).

Звісно, на готівковому ринку в листопаді так само відбувалися девальваційні курсові рухи. Якщо на початку листопада середній курс продажу на готівковому ринку становив 42,14 грн/дол., то наприкінці місяця – 42,56 грн/дол.

В Україні попит на валюту залишається на високому рівні і через збільшення обсягів імпорту через потреби налагодити розбиті атаками ЗС РФ об’єкти енергетики, і через очікування як бізнесу, так і населення, пов’язані з подальшою девальвацією національної валюти. Національний банк України стримує різкі коливання інтервенціями, проте намагається і не вливати забагато на ринок, адже резерви поки що на високому рівні (на початок листопада становили 49,5 млрд дол.) і такими ж мають і лишатися для забезпечення макрофінансової стабільності.

Важливою подією листопада для України стало повідомлення, що місія Міжнародного валютного фонду й українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до фінансування розміром 8,1 млрд дол. Нова угода передбачає комплекс заходів фіскальної та монетарної політики, які мають стати основою програми. Основні цілі: підтримка макроекономічної стабільності, відновлення боргової та зовнішньоекономічної стійкості, боротьба з корупцією та підвищення якості врядування. За даними заяви МВФ, НБУ зобов’язується знизити інфляцію до цільового рівня 5% протягом свого трирічного горизонту політики, одночасно забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу для адаптації до фундаментальних факторів і посилюючи роль обмінного курсу як амортизатора шоків, що також сприятиме збереженню достатніх валютних резервів центрального банку. Це означає, що подальше фінансування МВФ чітко підв’язане під девальваційний тренд, а отже, очікування послаблення гривні в середньостроковій перспективі є абсолютно обґрунтованими.

Серед ризиків, які будуть тиснути на курс, окрім геополітичних питань і складної ситуації в енергетичному секторі, також доволі туманна перспектива фінансування бюджетного розриву (різниці між доходами та видатками державного бюджету в 2026 році). Адже фактично для цього знадобиться не менш як 45 млрд доларів зовнішнього фінансування, але джерела надходження частини цих коштів все ще невідомі.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

У листопаді долар США на українському ринку укріплювався, а наявним залишався чіткий девальваційний тренд.

Протягом листопада курс змінювався таким чином: на міжбанку курс виріс з 41,01 грн/дол. до 42,25 грн/дол., офіційний курс НБУ — із 41,89 до 42,19 грн/дол. Цікаво, що наприкінці місяця НБУ вирішив раптово укріпити гривню: ще 27 листопада офіційний курс був на позначці 42,30 грн за дол., а 28 листопада – 42,19 грн/дол. Міжбанк у четвер 27 листопада відкрився курсом продажу 42,26 грн/дол., та ввечері закриття ринку вже відбувалося на рівні 42,22–42,25 грн/дол. У п’ятницю 28 листопада американські банки не працюють (оскільки це день після Дня подяки, який є державним святом), що певним чином впливає на український валютний сегмент.

У листопаді середній курс купівлі знаходився в коридорі 41,7–42,05 грн/дол. за готівковим ринком, а продаж був у межах 42,15–42,48 грн/дол. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу наразі більше не зростає, навпаки, наявна тенденція до звуження спреду: у великих роздрібних банках наприкінці листопада становить 0,45–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. На світових ринках курс долара під тиском очікувань грудневого засідання Комітету ФРС і ймовірного ухвалення рішення про зниження ключової ставки на 25 б. п. Підтримку долару надають позитивні сигнали з Білого дому щодо умов торгівлі США та Китаю. Угода між Україною та МВФ про нову програму фінансування. Заплановано доступ до кредитного фінансування розміром 8,1 млрд дол. Та нова угода передбачає низку заходів, зокрема і обов’язок НБУ знизити інфляцію до цільового рівня 5% протягом свого трирічного горизонту політики, одночасно забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 42,12–42,55 грн/дол. із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу.

: базовий діапазон 42,12–42,55 грн/дол. із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу. Середньостроково (2–3 місяці) : 42,2–42,9 грн/дол. На міжнародному ринку на укріплення долара може вплинути як передбачувана політика ФРС, так і оновлені дані щодо ринку праці й інфляції у США. На валютні коливання в Україні впливатимуть такі чинники, як надходження траншів міжнародної допомоги, новини щодо плану мирного врегулювання, ситуація на фронті, рівень міжнародних резервів, а також нестабільна ситуація в енергетичному секторі.

: 42,2–42,9 грн/дол. На міжнародному ринку на укріплення долара може вплинути як передбачувана політика ФРС, так і оновлені дані щодо ринку праці й інфляції у США. На валютні коливання в Україні впливатимуть такі чинники, як надходження траншів міжнародної допомоги, новини щодо плану мирного врегулювання, ситуація на фронті, рівень міжнародних резервів, а також нестабільна ситуація в енергетичному секторі. Довгостроково (6+ місяців): найімовірнішим залишається сценарій поступової девальвації гривні. За умови ритмічного надходження обсягів міжнародної та своєчасного закриття розривів у бюджетному фінансування орієнтир — 43,50–44,80 грн/дол. до середини 2026 року з урахуванням реалій військово-політичної ситуації в Україні.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Курс євро на українському ринку в листопаді плавно укріплювався: впродовж двох тижнів офіційний курс євро змістився з позначки 48,51 грн/євро до 48,87 грн/євро. Коливання були м’якими та не викликали панічних реакцій ані на міжбанку, ані на готівковому ринку.

Ключові спостереження

Ø Геометрія курсів:

o Курс продажу євро на початку листопада перебував біля позначки 48,52 грн/євро. У другій декаді місяця спостерігалася чітка тенденція укріплення євро, 25 листопада курс сягнув позначки 48,91 грн/євро, а пізніше відбувся невеличкий відкат до рівня 48,87 грн/євро.

Ø Попит і пропозиція:

o Попит на готівковий євро залишається на доволі високому рівні, але програє попиту на долар США через більш активні коливання та слабку передбачуваність траєкторії руху курсу євровалюти.

o Спред між курсом купівлі та курсом продажу євро на готівковому ринку залишається високим: у великих банках становить 0,6–1 грн/євро.

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : на ринку грають роль очікування на засідання Комітету ФРС у грудні й обережний оптимізм європейців щодо стану економіки єврозони, що надає підтримку євровалюті в короткостроковій перспективі.

: на ринку грають роль очікування на засідання Комітету ФРС у грудні й обережний оптимізм європейців щодо стану економіки єврозони, що надає підтримку євровалюті в короткостроковій перспективі. Внутрішній ринок: попит на готівкові євро тримається на стабільному рівні, але спред між курсами стосовно євровалюти більше не зростає, що вказує на певну стабілізацію попиту та пропозиції.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро залишатиметься в діапазоні 48,80–49,30 грн/євро.

євро залишатиметься в діапазоні 48,80–49,30 грн/євро. Середньостроково (2–3 місяці): в разі зниження ставки ФРС у грудні на 25 б. п. євровалюта має шанси укріпитися, на українському ринку коливання можуть сягнути рівня 49,3–49,90 грн/євро.

в разі зниження ставки ФРС у грудні на 25 б. п. євровалюта має шанси укріпитися, на українському ринку коливання можуть сягнути рівня 49,3–49,90 грн/євро. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — зростання курсу євро до 49,50–51,50 грн/євро. Економіка єврозони зростає, але доволі повільно. На наступний рік в ЄС прогнозують зростання ВВП всього на 1,2%, що є доволі слабким показником, а також цілком програшним порівняно з показником США, де очікують зростання ВВП наступного року на понад 3%.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Долар США перебуває під тиском даних про економічну активність, а також напередодні засідання Комітету ФРС. Відповідно до нових даних економічна активність у США майже не змінилася за останні тижні, хоча зайнятість була слабшою приблизно в половині з 12 округів ФРС, а споживчі витрати знизилися, що посилює занепокоєння щодо ринку праці. У США також наявним є замороження нового найму персоналу та залучення нових кадрів лише на заміну відтоку. Така ситуація на ринку праці мотивує ФРС до наступних кроків з пом’якшення, і ф'ючерсні ринки процентних ставок уже відображають високу ймовірність чергового зниження вартості запозичень на 0,25% на засіданні ФРС 9–10 грудня.

У грудні укріплення долара можливе за умови надання валюті підтримки з боку нових статистичних даних і в разі відсутності нових ризикових чинників. Ймовірним для долара є коридор 1,1470–1,1680.

Проте для інвесторів долар залишається важливою гаванню міцних заощаджень, тож для різних стратегій інвесторам варто передбачити транші купівлі американської валюти.

В Україні долар буде лише укріплюватись, а доларові накопичення, як і раніше, слугуватимуть міцною базою валютної стратегії, причому як короткострокової, так і середньо- та довгострокової.

EUR/UAH

Євровалюта на українському ринку активно зміцнюється, хоча короткострокові відкати курсових рівнів є імовірними, але загальна тенденція – на подорожчання євровалюти на тлі поступової стратегії послаблення курсу гривні. Євровалюта в портфелі допоможе диверсифікувати частину валютних заощаджень, а також здійснити короткострокові спекулятивні операції в періоди швидких пікових змін курсу. Стратегічно підстав позбуватися євро з портфелів немає. Йдеться про продовження купівлі, хоча вихід із частини євроінвестицій і можливий, якщо це передбачає оновлена стратегія інвестора.

Загальна стратегія

Очікування зниження ключової ставки ФРС у грудні та дані щодо доволі нестабільного стану ринку праці у США впливають на світовий валютний ринок і ведуть до падіння курсу долара США. Євровалюта ж укріплюється і завдяки відсутності різких змін монетарної політики ЄЦБ, і завдяки даним щодо інфляції та розвитку економіки єврозони.

У середньостроковій перспективі інвесторам доцільно сконцентруватися на доларі як базовій валюті заощаджень, а от євровалюту притримати для вірогідної короткої позиції, коли можна вийти з інвестицій максимально прибутково внаслідок різких курсових коливань. Прогнозне укріплення євро через нестабільну ситуацію у США та політику ФРС може надати додаткових стимулів купувати євровалюту в межах середньострокової інвестиційної програми.

В Україні очікується подальша девальвація національної валюти, що впливає на зростання попиту на долари та євро на готівковому ринку. Також попит на валюту провокують очікування складної зими та наступних масштабних обстрілів великих міст і енергетики агресором. Послаблення гривні надає інвесторам простір для формування своєї стратегії заощаджень в іноземних валютах, де базовими будуть долар і євро. Продумана й обережна стратегія інвестицій дозволить сформувати стабільний прибутковий валютний портфель, убезпечений від ризиків курсової волатильності.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа формату маркетплейс, яка надає фінансовим компаніям доступ до сервісів просування їхніх послуг, а також рекламно-консультаційні послуги.