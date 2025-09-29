Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – вересень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Перша половина вересня минула під знаком очікувань рішень провідних центробанків світу. У США ринки ще на початку місяця жили очікуванням пом’якшення політики: інфляція зросла лише незначно, а ринок праці демонстрував поступове охолодження. Це підштовхнуло інвесторів закладати високу ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою. Як наслідок — долар слабшав, а євро відновлювався навіть без власних драйверів, лише завдяки тиску на американську валюту.

Європейський центральний банк, зі свого боку, залишив політику без змін: інфляція стабільна на рівні близько 2%, економіка зростає повільно, нових підстав для ривка євро поки що немає. Нафта та газ у серпні – вересні залишались у відносному балансі, не створюючи додаткових ризиків чи шансів для валюти ЄС.

Ключовий зовнішній фактор для валютних ринків на найближчі тижні — подальші сигнали від ФРС і ЄЦБ.

Ключовими орієнтирами для Федеральної резервної системи залишаються нові дані щодо інфляції та ринку праці США. Якщо темпи зростання цін збережуться в межах прогнозів, а зайнятість і надалі охолоджуватиметься, це посилить аргументи на користь пом’якшення політики вже найближчим часом. Навпаки, раптовий стрибок цін чи несподівано сильні показники стосовно працевлаштування можуть змусити ФРС почекати та не поспішати зі зниженням ставок.

Для Європейського центробанку головними орієнтирами залишаються інфляція в єврозоні та темпи зростання економік Німеччини і Франції. Якщо інфляція й надалі утримуватиметься близько 2%, ЄЦБ збереже паузу. Будь-яке прискорення інфляційних процесів може стати гальмом для подальшого здешевлення грошей.

Таким чином, найближчими тижнями саме макродані зі США та ЄС визначатимуть настрої на глобальному валютному ринку. Для гривні це означає, що курси долара й євро до національної валюти залишатимуться під впливом зовнішніх сигналів, а не внутрішніх чинників.

Якщо США підтвердять курс на нову хвилю пом’якшення, долар втратить ще частину підтримки, а євро за рахунок цього може додатково зміцнитися. Якщо ж ФРС вирішить утримати ставки довше, долар отримає короткостроковий поштовх угору.

Для України це означатиме, що обидві ключові валютні пари (USD/UAH і EUR/UAH) і далі коливатимуться передусім у відповідь на зовнішні сигнали.

Внутрішній український контекст

Національний банк продовжує утримувати контроль над ринком: резерви залишаються рекордними, а офіційний курс гривні плавно зміцнюється. Готівковий ринок рухається синхронно, без відхилень, а спреди між купівлею та продажем залишаються стабільними.

Це підтверджує, що останніми місяцями на валютному ринку України зберігається баланс і своєрідний «курсовий консенсус» між регулятором, операторами валютного ринку й експортно-імпортним бізнесом.

Додатковий маркер — закладення урядом проєкту бюджету на 2026 рік середньорічного курсу 45,6 грн/дол. Цей орієнтир практично збігається з очікуваннями бізнесу на наступний рік (46 грн/дол.) і показує в середньостроковій перспективі консенсус і влади, і ринку в бік контрольованої девальвації з майже пласкою динамікою, а не зміцнення гривні.

Внутрішніх чинників, здатних радикально змінити ситуацію найближчими тижнями, наразі немає. Усі ключові драйвери мають зовнішнє походження. Якщо долар у глобальному вимірі слабшатиме, гривня отримає додатковий шанс укріпитися; якщо ж долар відіграє назад, український ринок це відчує дуже швидко.

Стратегічної стійкості українському валютному ринку, як і здатності економіки протидіяти тиску наслідків війни, додає готовність міжнародних партнерів фінансово підтримувати країну, а також інтенсивне обговорення в ЄС механізмів фінансування України замороженими російськими коштами.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Наприкінці вересня долар демонструє поступовий розворот угору після кількох тижнів плаского сповзання. Якщо на початку місяця ринок утримувався в коридорі 41,00–41,30 грн/$, то останні дні позначились синхронним підйомом і купівлі, і продажу, і офіційного курсу НБУ.

Фактично ринок перейшов у фазу корекції, тестуючи верхні межі звичного діапазону: всі курсові індикатори синхронно змістились вгору — це сигнал, що інтенсивність операцій і попит поступово зростають. Оператори відображають це в котируваннях. З високою імовірністю цей тренд може перейти у жовтень із плавним рухом курсу долара по майже пласкій траєкторії без різких рухів.

Попри плавне зростання курсу долара спреди залишаються стабільними (0,40–0,50 грн/$), що відображує контрольованість ринку та відсутність різких перекосів, які здатні кардинально змінити ринкову ситуацію.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. Після фактичного зниження ставки ФРС у вересні ринки вже заклали в ціну «дешевший» долар. Тепер у центрі уваги — подальші дії ФРС та ЄЦБ до кінця року, тригерами до яких будуть макродані (інфляція, ринок праці тощо).

Внутрішня ситуація. Резерви НБУ залишаються на високому рівні, що гарантує регулятору наявність ресурсу для згладжування коливань. Попит з боку населення на долар стриманий, а імпортні платежі, як і поведінка населення, не створюють критичного навантаження.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): базовий коридор 41,20–41,70 грн/$ із ймовірними коливаннями та тяжінням до верхньої межі.

Середньостроково (2–3 місяці): 41,30–42,00 грн/$. Якщо ФРС чи ЄЦБ дадуть нові сигнали щодо ставок, можливі виходи за межі цього діапазону.

Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій плавної девальвації гривні зберігається. Орієнтир — 43,00–44,50 грн/$ до середини 2026 року.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Євро на українському ринку у вересні продемонстрував стійке зростання. На місячному ретроспективному горизонті котирування піднялись у середньому на 0,40–0,50 грн/€.

Попри різнонаправлені коливання курсу євро основну увагу слід приділити спреду — він помітно розширився стосовно купівлі, що сигналізує про зниження попиту з боку населення.

Ключові спостереження

Ø Геометрія курсів:

o Курс продажу стабільно підтягувався вгору, закладаючи потенціал подальшого зростання.

o Курс купівлі віддаляється від офіційного курсу НБУ — оператори ринку вже не готові викуповувати євро у клієнтів за «преміальними» цінами, адже попит знизився.

Ø Попит і пропозиція:

o Попит на готівковий євро суттєво охолов після літнього піка, що видно у скороченні обсягів на купівлі.

o Пропозиція євро від населення зберігається, тому курси купівлі притискаються до нижньої межі.

Вплив зовнішніх чинників:

· Євро отримує підтримку виключно завдяки слабшому долару, без власних драйверів зростання.

· Очікування рішень ФРС та ЄЦБ щодо ставок у жовтні – листопаді залишаються головним фактором ризику/потенціалу для пари EUR/USD і, відповідно, для курсу EUR/UAH.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): діапазон 48,30–49,20 грн/€, із можливими відкатами на купівлі до 48,00 грн/€ та короткими виходами продажу до 49,30 грн/€.

Середньостроково (2–3 місяці): базовий коридор 48,50–49,50 грн/€, із потенційним рухом угору до 50,00 грн/€ в разі наступного зниження ставки ФРС.

Довгостроково (6+ місяців): тренд на зміцнення євро проти долара може утримати котирування у коридорі 49,50–51,00 грн/€ залежно від політики ЄЦБ та відновлення європейської економіки.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати або чекати?

USD/UAH

Долар наприкінці вересня увійшов у фазу корекційного підйому, але глобально ринок уже заклав у ціни «дешевший» долар після вересневого зниження ставки ФРС.

Це означає, що простір для масштабного падіння обмежений, а динаміка далі залежатиме від нових макроданих і сигналів із Вашингтона.

Принципово зміщувати структуру заощаджень на користь долара зараз не варто — ліквідність важливіша за фіксацію курсу. Оптимальна стратегія — поступова диверсифікована купівля невеликими траншами для формування резерву.

Продавати долар доцільно лише в разі коротких стрибків угору після рішень чи сигналів ФРС — вони можуть давати так звані тимчасові вікна для вигідної фіксації прибутку.

Для спекулятивних операцій найкраще працювати з короткими позиціями та чіткими стопами. Поточні коридори 41,20–41,70 грн/$ дозволяють ловити дрібні коливання, але не розраховувати на різкі стрибки. Макросигнали із США чи ЄС здатні провокувати короткі імпульси, які принесуть вигоди на швидких угодах.

EUR/UAH

Євро на українському ринку тримається стійкіше: продаж підтягується вгору, а от купівля притискається до офіційного курсу НБУ.

При цьому потенціал для подальшого зростання євро зберігається — насамперед у разі, якщо ФРС продовжить пом’якшення, а ЄЦБ не поспішатиме змінювати політику.

Купувати євро зараз можна невеликими частинами, особливо для тих, хто планує витрати в єврозоні чи диверсифікує портфель. Водночас не варто гнатися за короткими піками — краще діяти планово та мати запас ліквідності для маневру.

Продавати євро на поточних рівнях сенсу мало, адже потенціал зростання (до 49,5–50 грн/€ найближчими місяцями) перевищує ризики відкату.

Для спекулятивних операцій євро зберігає більшу привабливість завдяки вищій еластичності: продаж рухається вгору, а купівля тримається нижче — це створює ширший простір для гри на коливаннях. Для отримання вигоди можна чекати імовірної вилазки курсу до 49,5–50 грн/€, а перед днями або у дні виходу макростатистики варто орієнтуватися на короткі вхідні/вихідні угоди.

Загальна стратегія

Зараз явно не час робити ставку на одну валюту. І долар, і євро залишаються в зоні впливу зовнішніх сигналів. Динаміка макроданих у ключових економіках може стати тригером для ФРС та ЄЦБ, що визначатиме, куди наступного разу хитнеться курсовий маятник.

Основа стратегії — тримати ліквідність і гнучкість. Купувати траншами, продавати лише на піках, планувати операції не в точках, а в діапазонах.

У середньо- та довгостроковій перспективі зберігається сталий консенсус між урядом і бізнесом на користь контрольованої девальвації, тож валюта як базовий актив для збереження заощаджень зберігає свою цінність.

