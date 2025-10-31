Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

Текст: Марія Болтрик та Ірина Дорош

Після ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення, яке дозволило чоловікам віком 18–22 років вільно перетинати кордон під час воєнного стану, український бізнес по-різному оцінює наслідки цього кроку. Як свідчить опитування “Інтерфакс-Україна”, деякі компанії вже фіксують відтік молодих кадрів, тоді як інші не відчули суттєвих змін, але вважають ситуацію потенційно ризиковою для ринку праці.

В коментарі агентству McDonald’s Україна зазначає, що плинність кадрів у сфері ресторанів швидкого харчування традиційно залишається високою, особливо серед молоді, яка розглядає цю роботу як тимчасову.

“Ми уважно слідкуємо за динамікою ринку праці й адаптуємо процеси відповідно до змін. Зокрема, нещодавно McDonald’s в Україні розпочав найм працівників віком 16–17 років. Для нас це не лише можливість укомплектувати штат в умовах загального дефіциту кадрів, а й стратегічне рішення, спрямоване на інвестиції в розвиток молоді”, — підкреслили в компанії.

“В мене ця проблема не проявилась, знаю що був великий відтік у прикордонних містах. Не вбачаю великої перешкоди в цьому, багато хто повернеться коли закінчаться гроші. Еміграція це не легко. В мене з команди ось в листопаді поїде дві людини, але вони попередили за місяць. Тут є в цілому глобальна проблема в кадрах, але це не через закон 18-22”, - розповів агентству бренд шеф та співвласник азійського бістро “Кицуня” в Києві Микита Силін.

Про дефіцит робочої сили говорить і генеральна директорка сервісу кур’єрської доставки Glovo в Україні Марина Павлюк, яка зазначила, що останні пів року стали особливо складними для залучення нових працівників. У коментарі агентству під час КМЕФ-2025 16 жовтня вона пояснила, що вікова категорія 18-22 роки складає близько 20% загального штату.

“Тобто, це не настільки багато, щоб ми страждали, але я можу сказати, що ті тенденції, які ми бачимо, вони загалом не лише про цю вікову групу, а загалом про людей. І це стосується не лише кур'єрів”, - сказала вона.

Проте, менеджер з логістики компанії з продажу зоотоварів PetHouse Іван Середа, навпаки, повідомив що за вересень-жовтень з команди пішло шість кур’єрів 18–22 років, всі вони планували виїхати за кордон.

“Для нас це боляче, бо саме молоді хлопці часто беруть на себе таку роботу: мають водійське посвідчення, не бояться носити важкі мішки - 10-20кг. Після впровадження закону вакансії курʼєрів закривати стало важче, команді частіше доводиться підміняти один одного, не завжди вдається вкластися у жорсткі дедлайни. Ми підлаштовуємось: активніше шукаємо людей 25+, почали навіть пошук курʼєрок”, - зазначає представник компанії.

Крім того, PetHouse довелось відкрити фізичний магазин, аби клієнти могли купувати товари на місці та таким чином зменшити навантаження на сервіс доставки.

Водночас у Uklon повідомили, що поки не спостерігають істотних змін.

“Поки ми не фіксуємо будь-яких тенденцій, що свідчили б про суттєвий вплив згаданих законодавчих обмежень на нашу діяльність”, - зазначили у пресслужбі онлайн-сервісу.

Іншу картину спостерігають в ІТ-галузі. Співзасновник SoftServe Тарас Кицмей під час КМЕФ зауважив, що відтік кадрів відчувається не лише в ІТ-компаніях, а й у багатьох інших секторах економіки.

Віцепрезидент і глава EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк у свою чергу підкреслив, що для збереження фахівців потрібні і зовнішні, і внутрішні стимули. За його словами, для стримування фахівців в Україні та залучення молоді в індустрію, важливо забезпечити безпеку та стабільні умови праці. Водночас не менш важливими є внутрішні умови, які мають створювати самі компанії.

"Тобто, це можливість тим самим молодим спеціалістам здобути досвід. Це можливість для тих спеціалістів, які бачать себе в Defence-Tech, зробити більш привабливі умови і шанс створити продукт, що важливо для багатьох людей", - зауважив Антонюк під час конференції “Роль технологічної індустрії у відновленні України”.

Крім того, він додав, що важливим елементом є й державна підтримка, адже індустрія є досить т мобільною.

"Ми бачимо, що вона (молодь - ІФ-У) може, як будуть якісь послаблення з точки зору виїзду, сильно кудись відтікти. Тому я думаю, що державна підтримка повинна залишатися", - зазначив Антонюк.

Серед компаній, які вже відчули наслідки нового рішення, - “Нова пошта”.

Як повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк, за перші десять днів після надання дозволу на виїзд кількість звільнених працівників віком 18–22 роки сягнула 170 осіб. Водночас на роботу компанія прийняла 64 нових співробітники, тож чистий відтік становив 106 працівників.

Водночас у компанії MODUS X різких змін не зафіксували. Директорка з персоналу Сніжана Кацюба наголосила, що компанія робить ставку на підтримку молодих спеціалістів усередині країни.

“Фокусуємося на тому, щоб молоді люди відчували стабільність, могли планувати майбутнє та бачили перспективи у своїй роботі. У компанії діє гібридний формат роботи - політики щодо віддаленої роботи та релокації залишаються сталими. Ми прагнемо, щоб молоді люди могли поєднувати навчання, роботу та особисті плани й водночас відчували підтримку компанії”, - пояснила вона та додала, що MODUS X інвестує в молодь, тому співпрацює з КНЕУ, реалізує буткемпи й освітні треки з Creatio, SAP та іншими.

Про опосередкований ефект рішення також говорить директорка напряму “Люди та культура” Philip Morris Україна Лариса Наконечна. За її словами, еміграція співробітників є одним із ключових викликів, який бізнес відчув після початку повномасштабного вторгнення.

“Щодо останніх змін у правилах виїзду за кордон для юнаків 18–22 років - вони наразі не мають прямого впливу на наш бізнес. У цій віковій категорії ми практично не маємо співробітників…. Однак ми вже бачимо опосередкований ефект”, - зазначила вона.

Наконечна пояснила, що партнери повідомляють про відчутний відтік кадрів, який подекуди сягає 10% штату.

“І йдеться не лише про молодих чоловіків - разом із ними виїжджають і їхні партнерки. Це варто оцінювати ширше: як загальне скорочення молодого покоління в українській економіці”, - наголосила Наконечна.

Не фіксують відтік кадрів і в архітектурному бюро “ФОРМА”.

“У нас насправді всі молодики лишились”, - повідомила “Інтерфакс-Україна” засновниця бюро Ірина Мірошнікова.

Як повідомлялось, 26 серпня прем’єр-міністр країни Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Відповідна постанова була опублікована 27 серпня, а вже 28 серпня парубки мали можливість безперешкодного виїзду.

У вересневому опитуванні Work.ua з 1091 роботодавця 37% фіксували збільшення кількості випадків звільнення чоловіків 18-22 років, 36% зазначили, що ні або вони не мають таких співробітників, ще 27% не фіксують масових звільнень або ж ситуація вважалась в межах звичного.

В свою чергу, Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" наголосив, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком та не фіксує значного впливу цього рішення на пасажиропотік громадян.