Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – жовтень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Перша половина жовтня пройшла під суттєвим впливом ухваленого минулого місяця ФРС США рішення щодо зниження ключової ставки. 17 вересня Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 4–4,25%. ФРС прагне досягти максимальної зайнятості й інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Але невизначеність щодо економічних перспектив США залишається високою.

Ще до заяви голови ФРС Джерома Пауелла щодо нового діапазону ключової ставки пара EUR/USD досягла нового річного максимуму на рівні 1,1878, на що вплинули очікування, що ФРС розпочне цикл пом'якшення 17 вересня. Проте невдовзі після цього коливання котирувань валютної пари EUR/USD показали зворотний тренд: у жовтні долар розпочав впевнене укріплення до євро, на що вплинуло кілька вагомих чинників.

Насамперед те, що торговельна напруженість між США та Китаєм суттєво знизилась. 10 жовтня президент Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада запровадить 100-відсоткові мита на китайські товари. Та вже 13 жовтня Трамп повідомив, що зможе залагодити конфлікт із Пекіном і «все буде добре».

По-друге, на посилення курсу долара впливає ситуація в ЄС, де ЄЦБ не має поки що наміру змінювати ключову ставку, адже вважає, що поточні рівні процентних ставок достатньо стійкі, щоб «впоратися з шоками». І хоча інвестори очікують на зниження ставки, минулого місяця ЄЦБ зберіг свою ключову ставку незмінною на рівні 2% (інфляція в ЄС становить також близько 2%).

Серед «шоків» у ЄС традиційно називають нестабільну торговельну політику Дональда Трампа. В той час коли ФРС, заявляючи про невизначеність, знижує ставку, ЄЦБ дотримується консервативної політики стабільності ключової ставки. Проте ЄЦБ може піти на зниження ставки, якщо наслідки від запроваджених США тарифів до товарів з ЄС виявляться суттєвішими за очікування. Ще одним приводом для зниження може стати нестабільна ситуація у Франції.

Нафтові ціни в жовтні зберігали деяку стабільність, реагуючи на контекст відносин США та Китаю. Якщо загострення напруженості між країнами стимулювало зниження, то після новин про майбутню зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна 13 жовтня ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,9% – до 63,32 долара за барель, а ф'ючерси на WTI закрилися з підвищенням на 1% – до 59,49 долара за барель.

Найближчі тижні визначатимуться очікуваннями ринків щодо рішення ФРС, адже існує ймовірність, що 28-29 жовтня під час засідання Комітету ФРС буде ухвалене рішення про друге зниження ставки – ще на 0,25 б. п. Та на це впливатиме ситуація з інфляцією та рівнем безробіття у США.

ЄЦБ розгляне можливі зміни ставок на засіданні 30 жовтня, але поки що зниження ставки не виглядає реалістичним. Найскоріше це може відбутися, якщо нові статистичні дані покажуть відверто помітні дефляційні процеси, яких і побоюються в ЄС. Серед «чорних лебедів» для єврозони – фіскальне посилення в Німеччині, руйнівний вплив торговельної політики США, цінові коливання на нафтовому та газовому ринку й урядова криза у Франції.

В Україні очікувано долар іде чіткою траєкторією відповідно до світових котирувань, де впродовж перших двох тижнів жовтня курс EUR/USD показав укріплення долара з рівня 1,1724 до 1,1555. У парі євро/долар наразі спостерігається затишшя, але з перспективою ослаблення долара в разі подальших знижень ключової ставки ФРС. Проте пом'якшення тарифної позиції Трампа щодо Китаю впливає на настрої: побоювання щодо ескалації торговельної напруженості знижуються, що надає підтримку долару. Та ринки вже врахували можливе зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у жовтні та ще одне можливе зниження в грудні 2025 року, і це обмежує короткострокове зростання долара.

Внутрішній український контекст

Валютний ринок України, як і раніше, перебуває під впливом стратегії контрольованої гнучкості з боку Національного банку України. Резерви зростають: станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили 46,518 млрд доларів, що на 1,1% більше (+484 млн дол.), ніж місяць тому.

З початку жовтня гривня плавно послаблюється до долара: станом на 14 жовтня офіційний курс досяг позначки 41,61 грн/дол., втративши за два тижні 1,14%. У схожому ритмі змінюється курс на готівковому ринку, де середньозважений курс станом на 14 жовтня – 41,64 грн/дол.

На міжбанківському ринку в жовтні помітне зростання попиту, і НБУ змушений збільшувати інтервенції. Цей тренд, з одного боку, є сезонним, адже восени зростає потреба компаній у валюті для здійснення платежів. З іншого боку, додатковим чинником впливу на гривню стало посилення обстрілів енергетичної інфраструктури України, що логічним чином призвело до зростання обсягів імпорту енергетичного обладнання.

Ще один тренд осені – це зростання попиту на готівкову валюту з боку населення. У вересні українці купили готівкової валюти на 1,89 млрд доларів, а продали на 1,5 млрд доларів, таким чином чиста купівля валюти населенням становила 382,7 млн дол. У жовтні, ймовірно, цей тренд теж спостерігатиметься.

Головним чинником впливу на курсові коливання в Україні лишатиметься війна з масштабними обстрілами інфраструктури. Гратиме роль і психологічний тиск очікування наближення холодів і ймовірних блекаутів і відключень теплопостачання. Національний банк України має можливості для згладжування коливань інтервенціями, зокрема завдяки масштабній міжнародній допомозі: за січень – вересень Україна отримала 30,6 млрд доларів, а в жовтні 4 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у межах механізму ERA Loans. Ритмічне надходження міжнародної допомоги й інтервенції НБУ залишаються головними чинниками протистояння зростаючому тиску на гривню цієї осені.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Жовтень для долара проходить у режимі м’яких коливань: курс американської валюти укріплюється як на міжнародному, так і на українському ринку.

Протягом останніх 14 днів курс поступово йде вгору: середній рівень купівлі виріс з 41,01 до 41,4 грн/$, продажу — з 41,52 до 41,84 грн/$, офіційний курс НБУ — із 41,14 до 41,61 грн/$. Укріплення долару відбувається без різких рухів.

У першій половині жовтня курс купівлі знаходився у вузькому коридорі 41,0–41,27 грн/$ за готівковим ринком (середньозважений курс), а продаж був у межах 41,4–41,65 грн/$. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу несуттєво підріс протягом перших двох тижнів жовтня, і у великих роздрібних банках становить 0,4-0,5 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. На світових ринках індекс долара вже пережив тиск через очікуване зниження ставки ФРС, і рішення Комітету щодо ставки у вересні стабілізувало ринки. Більшість негативних трендів для долара задає торговельна війна США та Китаю. Поступове згладжування напруженості між країнами дає деякий простір для подальшого зміцнення долара. Міжнародна допомога та резерви. На 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46 518,6 млн. Загалом у вересні на валютні рахунки НБУ надійшло понад 2,9 млрд доларів. Україна продовжує отримувати допомогу від партнерів, і 1 жовтня вже надійшло 4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів РФ. У НБУ достатньо резервів для гнучкої корекції ринку, і тимчасове зростання попиту на валюту не є критичним.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 41,4–41,9 грн/$ із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу.

: базовий діапазон 41,4–41,9 грн/$ із ймовірними тяжінням до верхньої межі прогнозу. Середньостроково (2–3 місяці) : 41,30–42,00 грн/$. Якщо ФРС піде на жовтневе зниження ставки, а ризики торговельної війни між США і Китаєм послаблять свій вплив, фундаментальний рух долара на міжнародному ринку може піти до укріплення, що також впливатиме і на курс в Україні. Проте внутрішньоукраїнський контекст очікувань продовження масштабних обстрілів інфраструктури та погіршення ситуації в енергетиці і висока потреба у зростанні обсягів імпорту може грати на більш швидке укріплення долара на українському валютному ринку.

: 41,30–42,00 грн/$. Якщо ФРС піде на жовтневе зниження ставки, а ризики торговельної війни між США і Китаєм послаблять свій вплив, фундаментальний рух долара на міжнародному ринку може піти до укріплення, що також впливатиме і на курс в Україні. Проте внутрішньоукраїнський контекст очікувань продовження масштабних обстрілів інфраструктури та погіршення ситуації в енергетиці і висока потреба у зростанні обсягів імпорту може грати на більш швидке укріплення долара на українському валютному ринку. Довгостроково (6+ місяців): сценарій поступової девальвації гривні зберігається. За умови ритмічного надходження міжнародної допомоги орієнтир — 43,20–44,40 грн/$ до середини 2026 року з урахуванням поточного контексту ситуації в Україні.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Євро на українському ринку в першій половині жовтня продемонстрував тенденцію до зниження, що відповідає тренду на міжнародному ринку. На місячному ретроспективному горизонті котирування впали в середньому на 0,50–0,60 грн/€. Якщо 1 жовтня офіційний курс євро був на позначці 48,3 грн/€, то 14 жовтня – 48,13 грн/€.

Ключові спостереження

Ø Геометрія курсів:

o Курс продажу ривками в перші числа жовтня йшов вгору, а от головний тренд на зниження став помітним після 6 жовтня.

o Курс купівлі продовжує рух у бік відриву від курсу продажу, спред між курсами в банках – в межах 0,65–0,95 грн/€.

Ø Попит і пропозиція:

o Попит на готівковий євро в Україні незначно знижується другий місяць поспіль, обсяги купівлі євро зменшуються, але євровалюта все ще серед головних конкурентів готівкового долара.

o Високий серед між купівлею та продажем євро свідчить одночасно про зменшення попиту, а також сигналізує про бажання фінансових установ убезпечитися від різких коливань, властивих євровалюті.

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : очікування на жовтневе засідання ФРС на найближчому горизонті створює умови для укріплення курсу євро, що створює для єврозони ризик дефляції, а з ним веде і до потреби ЄЦБ понизити ставку.

: очікування на жовтневе засідання ФРС на найближчому горизонті створює умови для укріплення курсу євро, що створює для єврозони ризик дефляції, а з ним веде і до потреби ЄЦБ понизити ставку. Внутрішній ринок : попит на готівкове євро знижується, як і спекулятивні операції, проте серед між курсом купівлі та продажу залишається високим.

: попит на готівкове євро знижується, як і спекулятивні операції, проте серед між курсом купівлі та продажу залишається високим. Поведінковий фактор: населення частіше використовує євро для вирішення нагальних питань (безготівкове поповнення валютних платіжних карток, купівля авіаквитків, товарів на європейських маркетплейсах), а також для диверсифікації частини заощаджень, проте головним активом для накопичень в Україні залишаються долар і гривня.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро ймовірно залишатиметься в діапазоні 48,25–48,60 грн/€ із імовірністю коротких виходів до 48,80 грн/€.

євро ймовірно залишатиметься в діапазоні 48,25–48,60 грн/€ із імовірністю коротких виходів до 48,80 грн/€. Середньостроково (2–3 місяці): в разі зниження ставки ФРС в кінці жовтня на 0,25 б. п. євровалюта може зміцнитися до 48,50–49,20 грн/€, тоді як стабільна ставка на нинішньому рівні призведе до коливань курсу в межах 48,15-48,6 грн/€.

в разі зниження ставки ФРС в кінці жовтня на 0,25 б. п. євровалюта може зміцнитися до 48,50–49,20 грн/€, тоді як стабільна ставка на нинішньому рівні призведе до коливань курсу в межах 48,15-48,6 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — плавне зростання курсу євро до 48,90–51,00 грн/€ на тлі послаблення долара та позитивних тенденцій розвитку економіки єврозони та в разі незначних наслідків від запроваджених США нових тарифів на товари з ЄС.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Долар у середині жовтня увійшов у фазу зміцнення на тлі нових сигналів щодо примирення США та Китаю, а ринок тим часом заклав у котирування ще більше укріплення американської валюти в разі жовтневого рішення ФРС ще раз знизити ключову ставку.

Наразі не час суттєво змінювати структуру заощаджень. Оптимальною залишається стратегія поступової купівлі доларів невеликими траншами, що має забезпечити інвесторам ліквідність.

Якщо ФРС у жовтні попри очікування залишить ставку без змін, долар може зміцнитися, що дозволить в разі потреби прибутково вийти з частини доларових інвестицій. Для середньострокової стратегії долар залишається основою валютного портфеля. Для спекулятивних операцій найкраще пасуватимуть короткі позиції.

EUR/UAH

Євро на українському ринку показує високий рівень волатильності, що дещо ускладнює стратегічну роботу з портфелем у цій валюті. Тим часом відповідно до очікувань у самому ЄС євровалюті, певно, доведеться укріплюватися, особливо якщо ФРС вирішить знизити ставку. Це не гарантує, але закладає потенціал для зростання курсу євровалюти в середньостроковому періоді.

Купувати євро зараз – непогана стратегія, адже курс після пікових літніх значень уже відкотився. Євровалюта може бути логічною частиною плану диверсифікувати заощадження.

Продавати євро на поточних рівнях недоцільно, адже прогнозований потенціал зростання – до 48,9–51 грн/€ за кілька місяців.

Спекулятивно зіграти на коротких піках може бути доволі непростим завданням з огляду на вже згадану високу волатильність і доволі різкі піки курсових коливань. Але євро може використовуватися з метою спекулятивних операцій завдяки високому спреду.

Загальна стратегія

Висока невизначеність у геополітиці й економіках США та Євросоюзу зберігається, а ЄЦБ та ФРС перебувають під впливом важливих економічних чинників і макростатистики для майбутніх рішень щодо рівня ставок. Інвесторам на короткому горизонті краще вибрати «якорем» долар, а от євро тримати в портфелі для диверсифікації та з метою можливого швидкого заробітку на тимчасових коливаннях. При цьому разово робити ставку на одну валюту не варто, адже поступова стратегія купівлі та продажу частинами приносить більше можливостей.

Український ринок з урахуванням закладеного до проєкту державного бюджету на 2026 рік середнього курсу 45,6 грн/дол., а також з огляду на реакцію на чергові негативні сигнали наближення зими та зростаючі загрози з боку країни-агресора матиме девальваційний тренд в середньо- і довгостроковому періоді. Це надасть додаткову можливість для інвестицій у валюту та підвищить гарантоване збереження валютних заощаджень.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи «КИТ Group» та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.