Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Друга половина жовтня пройшла під впливом очікувань чергового рішення Комітету ФРС щодо рівня ключової ставки. Попереднє зниження ставки у вересні на 25 базисних пунктів було наслідком стратегії з досягнення інфляції 2%. Тоді у вересні ФРС розпочала цикл пом’якшення, на засіданні Комітету 29 жовтня було ухвалено рішення про ще одне зниження на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75–4%. Як повідомив на брифінгу 29 жовтня голова ФРС Джером Пауелл, перспективи зайнятості та інфляції не сильно змінилися з моменту зустрічі у вересні, умови на ринку праці США погіршуються, а інфляція залишається дещо підвищеною.

Отже, економічні перспективи США певною мірою непокоять інвесторів. Проте оптимізму на ринках наприкінці жовтня побільшало, головна підстава – меседжі від президента Дональда Трампа щодо подальшої співпраці з КНР. 29 жовтня Дональд Трамп на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї заявив, що, на його думку, США «укладуть угоду» з Китаєм і це буде «вигідна угода для обох сторін». Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна відбулася 30 жовтня. За її результатами президент США повідомив, що сторони домовилися знизити загальні мита на китайські товари з 57% до 47%, а Китай пообіцяв продовжити експорт рідкісноземельних металів.

Загалом у жовтні долар укріпився до євро саме на тлі очікуваного рішення Комітету ФРС щодо ключової ставки та через озвучені Білим домом плани щодо зустрічі Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Тож не дивно, що 29 жовтня курс EUR/USD утримався на позначці 1,1630. Це фактично відлуння позитивних ринкових настроїв, приводом для яких є і пом’якшення політики ФРС, і очікування домовленостей між КНР і США. Проте деякий відкат у бік падіння курсу долара залишається можливим найближчим часом, адже проти долара може зіграти погіршення ситуації на ринку праці США.

Тим часом в ЄС інвестори очікують, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) збереже процентні ставки стабільними на своєму засіданні в четвер 30 жовтня. Пізніше будуть опубліковані експрес-дані про ВВП за третій квартал та дані про інфляцію за жовтень, але наразі виглядає, що сюрпризів від ЄЦБ чекати не варто, а ставка залишиться на рівні 2%.

Загалом картина для ЄС доволі стабільна, хоча є певні застереження щодо подальшого економічного зростання в єврозоні, зокрема в 2026 році, на тлі нових тарифів США на імпорт з Європи. Також на євровалюту впливає очікування розвитку ситуації з торговельними відносинами між США та КНР, а реальний результат перемовин між країнами може сприяти деякому посиленню волатильності пари EUR/USD.

В Україні долар наприкінці жовтня укріплюється швидше за динаміку, яка відмічена на світових ринках, де з початку жовтня курс EUR/USD показав укріплення долара з рівня 1,1685 до 1,1630. Варто зауважити, що сценарій зміни ключової ставки ФРС вже закладено у курс на міжнародному ринку, тож цей аспект найменше впливатиме на курсові коливання найближчим часом.

Внутрішній український контекст

На валютному ринку України в жовтні помітним є тренд девальвації національної валюти. З початку жовтня гривня планомірно послаблюється до долара: станом на 29 жовтня офіційний курс досяг позначки 42,08 грн/дол., а от на 1 жовтня курс був 41,14 грн/дол. Таким чином, гривня за майже місяць втратила 2,28%. Відповідним чином змінюється курс і на готівковому ринку, де середній курс у банках станом на 29 жовтня – 42,25 грн/дол.

Попит на валюту на міжбанківському валютному ринку зростає, але Нацбанк не поспішає збільшувати інтервенції. Фактично можна констатувати керовану девальвацію, яка здійснюється під чітким контролем НБУ.

У жовтні Bloomberg повідомив про позицію МВФ щодо курсу гривні. У матеріалі видання йдеться, що Фонд тисне на Нацбанк з вимогою провести контрольовану девальвацію гривні. У МВФ вважають, що девальвація стане способом зміцнити фінансування держбюджету, проте, пише видання, у НБУ не погоджуються через високі ризики зростання інфляції. Частково девальвація, дійсно, виправдана через можливість конвертувати отримані від кредиторів і партнерів України кошти за кращим курсом, збільшуючи обсяг наповнення державної скарбниці. Проте здійснити девальвацію різко було б доволі ризикованим рішенням. Наразі йдеться все ж про поступове послаблення курсу гривні, повністю контрольоване з боку НБУ.

На нашу думку, на курсові коливання в жовтні впливали три головних чинники: ситуація з укріпленням долара на світових ринках, збільшення попиту на валюту з боку імпортерів, зокрема і енергетичних товарів та обладнання, а також потреба керуватися закладеними в проєкт нового державного бюджету на 2026 рік параметрами курсу. Нагадаємо, що в документі йдеться про середньорічний курс гривні на рівні 45,7 грн за долар.

Важливий тренд жовтня: помітне зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку населення. Помітне зростання попиту на долари відбувалось і протягом вересня, коли чиста купівля валюти населенням досягла 382,7 млн доларів. Ймовірно, офіційні показники жовтня будуть вищими за показники вересня. У банках зауважують підвищений попит на безготівкову купівлю валюту, що також є важливою ознакою очікувань подальшої девальвації гривні.

Найважливішими чинниками впливу на курсову волатильність залишаються війна та новини з фронту, обстріли енергетичної інфраструктури, а також перехід психологічної позначки курсу – рівень на готівковому ринку понад 42 грн за долар.

Національний банк України буде діяти обережно, традиційно дотримуючись позиції згладжування суттєвих ринкових коливань і намагаючись зберегти певну рівновагу на міжбанку. Головні чинники, що впливатимуть на курсові зміни, – це баланс попиту та пропозиції на ринку, готовність НБУ до інтервенцій, ритмічність надходжень міжнародної допомоги. Важливо і те, якими будуть нові домовленості з МВФ, адже відомо, що директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва планує відвідати Україну заради обговорення нового кредитного пакета, сума якого може становити (але це ще не підтверджено офіційно) 8 млрд доларів.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

У жовтні долар переживав на міжнародному ринку незначні коливання в бік зміцнення, так само тривало укріплення американської валюти на українському ринку.

Протягом місяця курс поступово йшов вгору: середній рівень купівлі виріс з 41,01 до 41,8 грн/$, продажу — з 41,52 до 42,25 грн/$, офіційний курс НБУ — із 41,14 до 42,08 грн/$. Укріплення долара відбувається плавно та впевнено.

Протягом жовтня курс купівлі знаходився в коридорі 41,0–41,77 грн/$ за готівковим ринком (середньозважений курс), а продаж був у межах 41,38–42,15 грн/$. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу зростав протягом усього місяця і у великих роздрібних банках наприкінці жовтня становив 0,45–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст . На світових ринках долар укріплювався в жовтні завдяки позитивним очікуванням щодо жовтневої зміни ключової ставки ФРС, що має стабілізуючий вплив на ринки. Лояльна риторика Дональда Трампа щодо співпраці з КНР веде до очікуваної деескалації відносин між США та Китаєм, але стійке укріплення долара все ще під питанням.

. На світових ринках долар укріплювався в жовтні завдяки позитивним очікуванням щодо жовтневої зміни ключової ставки ФРС, що має стабілізуючий вплив на ринки. Лояльна риторика Дональда Трампа щодо співпраці з КНР веде до очікуваної деескалації відносин між США та Китаєм, але стійке укріплення долара все ще під питанням. Міжнародна допомога та резерви. На 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46 518,6 млн. У НБУ є резерви для згладжування валютних коливань, проте поступова девальвація вже вимальовується доволі чітким трендом, тож НБУ не поспішає «заливати» ринок валютою для посилення позицій гривні.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 41,80–42,70 грн/$, проте з огляду на валютний тренд кінця жовтня більшою є вірогідність поступового послаблення гривні, аніж її укріплення.

: базовий діапазон 41,80–42,70 грн/$, проте з огляду на валютний тренд кінця жовтня більшою є вірогідність поступового послаблення гривні, аніж її укріплення. Середньостроково (2–3 місяці) : 41,80–43,50 грн/$. Частково на ситуацію матиме вплив зниження ФРС ключової ставки, а також ситуація на паливно-енергетичному ринку і нові умови торгівлі між США та КНР. Проте, як і раніше, найголовнішими чинниками впливу на гривню будуть військова протидія агресії РФ, кількість масштабних обстрілів з боку РФ та обсяг пошкодженої інфраструктури, а також домовленості з партнерами та кредиторами України щодо надходження допомоги в 2026 році.

: 41,80–43,50 грн/$. Частково на ситуацію матиме вплив зниження ФРС ключової ставки, а також ситуація на паливно-енергетичному ринку і нові умови торгівлі між США та КНР. Проте, як і раніше, найголовнішими чинниками впливу на гривню будуть військова протидія агресії РФ, кількість масштабних обстрілів з боку РФ та обсяг пошкодженої інфраструктури, а також домовленості з партнерами та кредиторами України щодо надходження допомоги в 2026 році. Довгостроково (6+ місяців): сценарій поступової девальвації гривні зберігається. За умови ритмічного надходження міжнародної допомоги, а також в разі затвердження нової програми з МВФ орієнтир — 42,50–45,20 грн/$ до середини 2026 року з урахуванням контексту ситуації в Україні та продовження або припинення бойових дій по лінії фронту.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Євро на українському ринку в жовтні рухався в бік зміцнення відповідно до внутрішньоукраїнського тренда девальвації гривні з урахуванням ситуації на світових ринках. Якщо 1 жовтня офіційний курс євро був на позначці 48,3 грн/€, то 29 жовтня – 48,98 грн/€.

Ключові спостереження

Ø Геометрія курсів:

o Курс продажу євро в Україні у жовтні рухався різноспрямовано, але після 21 жовтня взяв впевнений курс на зростання.

o Курс купівлі продовжує активний рух у бік відриву від курсу продажу, спред між курсами в банках зростає та на кінець жовтня знаходиться в межах 0,8–1 грн/€.

Ø Попит і пропозиція:

o Попит на готівковий євро в Україні протягом жовтня спочатку падав, але після більш чіткого окреслення тренда на девальвацію гривні в другій половині місяця попит у готівковому сегменті значно зріс.

o Спред між купівлею та продажем євро, що суттєво відрізняється від спреду в доларовому сегменті, продовжує зростати, це свідчить про невпевненість банків і фінустанов у стабільності цієї валюти: високий спред завжди є платою за ризик і високу волатильність.

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : рішення про зниження ставки ФРС на найближчому горизонті створює умови для укріплення євро, а стабільна позиція ЄЦБ щодо відмови від зміни ставки в єврозоні додає певної стабільності незначним коливанням пари EUR/USD. Проте «чорні лебеді» у вигляді геополітичних викликів та нових даних щодо інфляції в ЄС можуть похитнути ринкову рівновагу.

: рішення про зниження ставки ФРС на найближчому горизонті створює умови для укріплення євро, а стабільна позиція ЄЦБ щодо відмови від зміни ставки в єврозоні додає певної стабільності незначним коливанням пари EUR/USD. Проте «чорні лебеді» у вигляді геополітичних викликів та нових даних щодо інфляції в ЄС можуть похитнути ринкову рівновагу. Внутрішній ринок: попит на готівковий євро зростає на тлі загального девальваційного тренда гривні, спекуляційні операції також збільшуються, спред між курсом купівлі та продажу зростає.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 48,8–49,4 грн/€ з імовірністю коротких виходів до 49,7 грн/€.

євро, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 48,8–49,4 грн/€ з імовірністю коротких виходів до 49,7 грн/€. Середньостроково (2–3 місяці): внаслідок рішення про зниження ставки ФРС у кінці жовтня на 0,25 б. п. євровалюта може дещо зміцнитися на міжнародному ринку, а курсові коливання в Україні перебуватимуть у межах 48,80–49,90 грн/€.

внаслідок рішення про зниження ставки ФРС у кінці жовтня на 0,25 б. п. євровалюта може дещо зміцнитися на міжнародному ринку, а курсові коливання в Україні перебуватимуть у межах 48,80–49,90 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — плавне зростання курсу євро до 50,1–53,50 грн/€ на тлі послаблення долара та внаслідок продовження впевненого зростання ВВП країн Євросоюзу й оптимістичних даних щодо інфляції в єврозоні.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Зміцнення долару восени 2025 року було продиктоване оптимізмом щодо початку нової фази торговельної дискусії між США та КНР, а також закладеними заздалегідь ринками рівнями коливань через черговий етап пом’якшення монетарної політики у США.

У структурі заощаджень зараз головну роль гратиме долар, який періодично траншами доцільно продовжувати купувати. Проте для короткострокових прибутків можливим є і частковий вихід із долара після ретельного аналізу інвестиційної стратегії.

Подальше зміцнення долара та чіткий девальваційний тренд надають можливості для отримання дохідності від виходу з доларових інвестицій. Однак глобально в умовах нестабільної гривні такий вихід має супроводжуватися додатковими заходами безпеки – потужними стратегіями збереження капіталу та подальших вкладень гривні в ліквідні активи. Для середньострокової стратегії долар доцільно залишити базою валютного портфеля.

EUR/UAH

Євро на українському ринку демонструє тенденцію до зростання, а високий рівень коливань не дозволяє повною мірою оцінити майбутні дивіденди від купівлі активів у євро. На середньостроковому горизонті євро буде укріплюватися до долара США. Інвесторам доцільно 20–30% портфеля формувати в євровалюті з огляду на потребу в диверсифікації накопичень.

Продавати євро на поточних рівнях недоцільно, адже прогнозований потенціал зростання показує рівні понад 50 грн/€ вже найближчими місяцями. Євро може бути базовою валютою для спекулятивних операцій завдяки високому спреду та більш активній курсовій динаміці.

Загальна стратегія

Зниження ключової ставки ФРС і свіжі дані статистики щодо ринку праці у США можуть вести до послаблення долара. Підтримкою долара в перспективі будуть нові домовленості між США та КНР, адже наразі вони свідчать про деескалацію відносин між державами. Підтримку євро нададуть дані ЄЦБ щодо інфляції та темпів зростання ВВП у країнах-членах.

Інвесторам на найближчий період варто вибирати базою заощаджень долар, але регулярно переглядати свій портфель на предмет його диверсифікації та присутності інших ліквідних валют. Євро може бути важливою частиною портфеля, особливо з урахуванням нестабільної ситуації в США та невпевненості інвесторів щодо подальшого економічного зростання, а також з урахуванням різноспрямованих заяв президента Дональда Трампа, що здатні провокувати сплески на ринках.

На українському ринку відслідковується чіткий тренд на девальвацію гривні, що дає ґрунтовні підстави для інвесторів вкладати кошти у долар як базову валюту та євро як валюту для диверсифікації та можливих короткострокових і спекулятивних операцій. Вдалою стратегією є збереження накопичень завдяки виходу в долар і підвищення можливості вигідного заробітку на курсових коливаннях євровалюти. Враховуючи високі шанси зміцнення долара на українському ринку, на довгостроковому горизонті долар США лишатиметься основним засобом збереження та примноження валютних інвестицій.

