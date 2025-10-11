Інтерфакс-Україна
Економіка
16:02 11.10.2025

"Ліберті фінанс" заявляє про продовження роботи з обміну валют та готовність до співпраці з НБУ

Фінансова компанія (ФК) "Ліберті Фінанс", яка є одним із найбільших операторів українського ринку валютообмінних операцій, заявляє про проходження перевірки Національного банку України (НБУ) та продовження надання фінансових послуг згідно з чинним законодавством.

"Операційна діяльність ведеться у звичайному режимі", – зазначається у повідомленні компанії на сайті у п’ятницю після того, як напередодні ввечері Нацбанк заявив про заборону компанії та пов’язаним із нею особам надавати платіжні послуг через інтернет-сервіси "КИТ Group" ("KIT GROUP") через виявлення безліцензійної діяльності на платіжному ринку.

"Ліберті Фінанс" вказує, що не отримувало від регулятора жодних офіційних рішень, але підтверджує свою готовність до співпраці як відкрита і транспарентна компанія.

"Усі зауваження будуть враховані у стислі терміни, що дозволить ще підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування", – наголошується в інформації на сайті.

Як повідомлялося, НБУ заявив, що "Ліберті Фінанс" здійснювала платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку — без ліцензії та належної реєстрації.

ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" має дві ліцензії Національного банку на здійснення діяльності з надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями в готівковій формі; надання коштів та банківських металів у кредит. В "КИТ Group" також входить ломбард "КИТ Груп Плюс" ТОВ "КИТ Груп" і Компанія".

Згідно із даними ресурсу YouControl, статутний капітал ФК "Ліберті Фінанс" складає 25 млн грн, власний капітал на початок цього року – 188,65 млн грн. Компанія завершила минулий рік з чистим прибутком 45,46 млн грн проти 153,92 млн грн рік тому. Стаття "інші надходження" у русі коштів у результаті операційної діяльності у 2024 році зросла до 29 млрд грн з 21,6 млрд грн у 2023-му.

