Департамент міжнародного співробітництва НБУ залишився під координацію Ніколайчука

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) перевів департамент міжнародного співробітництва з вертикалі "Монетарна стабільність" до вертикалі "Фінансова стабільність", таким чином цей департамент залишився в зоні відповідальності першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

"Зміна у вертикалях підпорядкування спрямована на збереження інституційної сталості в процесі вступу України до Європейського Союзу", – йдеться у публікації регулятора на його сайті.

У Нацбанку уточнили, що йдеться про часткове оновлення розподілу підрозділів між вертикалями підпорядкування "Монетарна стабільність" та "Фінансова стабільність".

Ніколайчук до призначення першим заступником голови НБУ здійснював керівництво вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", а після призначення став здійснювати керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансової стабільності", а вертикаллю "Монетарної стабільності" – тимчасово.

У грудні новим заступником голови Нацбанку був призначений Володимир Лепушинський, якому й було передано керівництво блоком "Монетарна стабільність".

Зазначається, що Ніколайчук входить до міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу (ЄС) та адаптації законодавства України до права ЄС.

Він також очолює робочі групи щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС з питань вільного руху капіталу та фінансових послуг. Крім того, Ніколайчук залучений до роботи інших робочих груп у межах переговорних розділів, до яких входять питання компетенції центрального банку.

Окрім того Ніколайчук продовжить координувати співробітництво Національного банку з міжнародними організаціями, центральними банками та іншими міжнародними партнерами.